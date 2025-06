Nezaplatili účet 77 eur: Na tanieri v reštaurácii našli kusy skla a sťažovali sa. Zamestnanci si všimli šokujúci detail

Neraz môžeme naraziť na prefíkanosť ľudí, napríklad aj v gastropriemysle. Ak by ste si mysleli, že v tomto prípade budú zákazníci obeťou a reštaurácia tou, ktorá sa ich pokúsi obalamutiť, podľa všetkého to má byť presne naopak. No poďme pekne po poriadku.

Začiatkom apríla zavítala dvojica v sprievode mladého dievčaťa na večeru do talianskej reštaurácie San Marino Italian Bar & Restaurant, ktorá sídli v anglickom meste Widnes. Najprv sa všetko zdalo byť tak, ako má, hostia spokojne jedli, až kým si žena nenašla v cestovinách kúsky skla, ktoré jej takmer poškodili chrup, keď do nich zahryzla. Vzhľadom na situáciu odmietli účet vo výške 64,85 libry (77,05 eura) zaplatiť, opísal situáciu portál LADbible. A dokonca žiadali kompenzáciu.

Malo sa to udiať inak

Reštaurácii nešlo do hlavy, ako sa sklo mohlo dostať na tanier s jedlom, preto sa rozhodla detailnejšie preskúmať situáciu. Keď si zamestnanci prezreli záznam z kamier, zostali poriadne zarazení a presvedčení o tom, že celú situáciu na nich hostia narafičili.

Ako dôkaz zverejnili videozáznam, na ktorom má byť podľa reštaurácie vidieť, ako muž vytiahol z vrecka neznámy predmet a podal ho svojej partnerke pri stole. Tá si ho mala položiť na obrúsok a následne naň nabrať jedlo z taniera. A potom zavolať čašníčku, ktorej údajne uviedla, že daný predmet našla priamo v jedle.

Podľa reštaurácie nie je možné, aby sa takýmto spôsobom objavilo na tanieri sklo, navyše taký druh, aký „objavili“, sa u nich v kuchyni ani nemal vyskytovať. Zverejnením svojej skúsenosti chceli upozorniť ďalšie malé podniky, aby sa mali na pozore, a taktiež sa obrátili na políciu.