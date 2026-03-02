Nevylučuje nasadenie pozemných jednotiek: Trumpova armáda postupuje rýchlo, Irán naďalej útočí

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Operácia vraj postupuje rýchlo.

Americký prezident Donald Trump v pondelok pre denník New York Post povedal, že nevylučuje v prípade potreby vyslanie amerických pozemných jednotiek do Iránu. Zopakoval, že prebiehajúca vojenská operácia podľa neho postupuje rýchlo. V rozhovore tiež obvinil Teherán, že sa rozhodol stiahnuť z rokovaní s Washingtonom. Informuje o tom TASR.

Iránska vláda v pondelok vyzvala obyvateľov Teheránu na večerné zhromaždenia na podporu Islamskej republiky, na ktorých si uctia smrť najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý bol zabitý cez víkend. Výzvu vysielala štátna televízia v tretí deň americko‑izraelských úderov na iránske ciele, pričom Washington aj Izrael avizovali ďalšiu eskaláciu operácií proti „kľúčovým zložkám režimu“.

„Nemám strach z vyslania vojakov do terénu – na rozdiel od ostatných prezidentov, ktorí hovoria: ‚Vojaci do terénu nepôjdu.‘ Ja to nehovorím,“ vyhlásil. Neočakáva však, že bude takéto nasadenie potrebné.

Trump povedal, že konečné rozhodnutie zaútočiť na Irán učinil po posledných rokovaniach, ktoré sa uskutočnili minulý štvrtok v Ženeve. Z časti ho vraj ovplyvnili spravodajské informácie, že Teherán v tajnosti znovu začal pracovať na jadrových projektoch.

Iránci vycúvali z rokovaní

„Viedli sme veľmi vážne rokovania, boli tam, a potom z nich vycúvali,“ tvrdil americký prezident. Omán ako sprostredkovateľ rozhovorov pritom vo štvrtok hlásil, že vyjednávači USA a Irán dosiahli dobrý pokrok, čo však spochybnili viaceré zahraničné médiá. Podľa Trumpa Iránci neboli ochotní súhlasiť s tým, že ukončia obohacovanie uránu.

Šéf Bieleho domu už v nedeľu večer naznačil, že operácia proti Iránu bude podľa odhadov USA trvať približne štyri týždne.„Pôjde to celkom rýchlo,“ povedal potom v pondelok pre denník NY Post. „Postupujeme presne podľa plánu, dokonca s predstihom, čo sa týka (iránskeho) vedenia – 49 zabitých – a to, ako sme predpokladali, malo trvať najmenej štyri týždne, a my sme to zvládli za jeden deň,“ uviedol.

V skoršom rozhovore pre stanicu CNN povedal, že USA zatiaľ nevedia, kto by sa mohol ujať vedenia Iránu po najvyššom vodcovi krajiny Alím Chameneím, ktorý zahynul pri víkendových amerických a izraelských úderoch. „Oni sami nevedia, kto je na čele. Trochu to pripomína rad na úradoch práce,“ povedal o Iráncoch.

Dodal, že americká armáda už teraz podľa neho dáva Iránu „poriadne na frak“, veľká vlna útokov však vraj ešte len len príde, a to čoskoro. „Ešte sme ani nezačali na nich tvrdo útočiť,“ vyhlásil s tým, že toto je spôsob, ako zaobchádzať s Iránom.

USA zároveň podľa Trumpa robia viac než len vojenský útok, aby Iráncom pomohli získať späť kontrolu nad svojou krajinou. „Naozaj robíme. Ale momentálne chceme, aby všetci zostali doma. Vonku to nie je bezpečné,“ upozornil a varoval, že situácia sa ešte zhorší.

Zabili Husajna Makleda

Izraelská armáda tvrdí, že pri nedeľnom útoku v Libanone zabila aj veliteľa rozviedky proiránskeho hnutia Hizballáh Husajna Makleda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tretí deň americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu libanonské šiitské hnutie Hizballáh vypálilo smerom na Izrael „salvu rakiet a roj dronov“. Tento útok Hizballáh označil za pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život pri izraelských a amerických útokoch z 28. februára.

Izrael v odvete v noci na pondelok zaútočil na južné predmestie Bejrútu, ktoré je známe ako bašta Hizballáhu, a na južný Libanon. Izraelský miniser obrany Jisrael Kac vyhlásil, že terčom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim.

Francúzsko zvýši počet jadrových hlavíc

Francúzsko plánuje zvýšiť počet svojich jadrových hlavíc, oznámil v pondelok prezident Emmanuel Macron s tým, že krajina vstupuje do novej fázy pokročilého jadrového odstrašovania, ktoré treba podľa neho posilniť vzhľadom na viaceré hrozby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

