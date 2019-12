Nevieme toho ešte veľa. Tento druh ľudí obýval planétu ešte aj počas doby, ako žil dnešný moderný človek

Ide o prvý známy druh človeka, ktorý dokázal kráčať vzpriamene. Aj keď definícií človeka vzpriameného existuje mnoho, zdá sa, že ešte stále je toho veľa, čo o homo erectus nevieme. Nedávna štúdia napríklad ukázala, že človek vzpriamený žil dlhšie, ako si doteraz vedci mysleli.

Kedy brázdil Zem človek vzpriamený?

Ako uvádza BBC, najnovší výskum ukázal, že homo erectus žil dlhšie, ako sme sa doteraz nazdávali. Kým v ostatných častiach sveta homo erectus vyhynul, v oblasti Jávy žil ešte pred 100 000 rokmi. To znamená, že človek vzpriamený ešte existoval v čase, keď planétu už obýval dnešný moderný človek.

Výsledky štúdie boli publikované v časopise Nature a píše sa v nich, že okolo roku 1930 sa v oblasti centrálnej Jávy 20 metrov od rieky Solo podarilo objaviť úlomky z lebiek a kostí nôh patriacich niekoľkým ľuďom. Už vtedy sa vedci pokúsili určiť, z akého obdobia kosti pochádzajú, výsledky však boli nepresné a chaotické.

Okolo roku 1990 sa k nájdeným úlomkom vedci vrátili a ukázalo sa, že sú omnoho mladšie, ako sa pôvodne predpokladalo, ich vek sa pohyboval medzi 53 000 až 27 000 rokmi. To vyvolalo mnoho otázok, medzi nimi napríklad aj tú, či homo erectus v Indonézii skutočne existoval ešte v čase, keď už Zem brázdil moderný človek. Vedci na čele s Russellom Ciochonom sa preto vrátili na miesto, kde sa úlomky kosti našli a nálezisko opäť podrobili analýze.

Toto sú najmladšie nájdené úlomky kostí

Vďaka tomu sa podarilo určiť definitívny vek kostí, a to 117 000 až 108 000 rokov. Sú to najmladšie kosti človeka vzpriameného, aké sa kdekoľvek na svete podarilo doteraz nájsť. Zaujímavé je aj to, že na mieste náleziska zrejme došlo k hromadnému úmrtiu, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené zosuvom bahna.

Vedcov prípad zaujal natoľko, že sa dokonca rozhodli vyhľadať potomkov výskumníkov, ktorí nálezisko skúmali ako prví. Tí im poskytli fotografie, mapy a zápisky, ktoré boli v tom čase vyhotovené. Vďaka tomu sa Ciochonovi a jeho tímu podarilo objaviť ďalšie miesto, kde by sa mohli pozostatky homo erectus nachádzať, no pri prvom prieskume ostala oblasť nedotknutá.

Evolúcia nie je priama čiara

Pokiaľ ide o človek vzpriameného v iných oblastiach, je pravdepodobné, že sa vyvinul do iných foriem, napríklad Homo floresiensis v juhovýchodnej časti Ázie či Homo luzonensis v oblasti Filipín. Tieto druhy človeka boli vzrastom nižšie a môžu za to zrejme obmedzené zdroje potravy, ktoré boli na ostrovoch k dispozícii. Zdá sa, že na Jáve bol potravy dostatok, čo umožnilo človek vzpriamenému, aby si zachoval svoj vzrast.

Nové poznatky poukazujú na to, že evolúcia nie je rovnomerná čiara, ako sa vedci nazdávali pred desiatkami rokov, ale pripomína skôr rozvetvený chaotický strom. neraz sa vedci nazdávali, že keď jeden druh vyhynul, objavil sa ďalší, ukázalo sa však, že mnoho druhov človeka existovalo súčasne stovky, ba tisícky rokov.