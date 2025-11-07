Neuvarená večera sa stala spúšťačom tragédie: Muž po hádke zabil svoju ženu priamo v ich dome, jej telo plánoval rozštvrtiť

V Rusku došlo k otrasnému prípadu domáceho násilia, ktorý šokoval aj vyšetrovateľov. V Sverdlovskej oblasti obvinili 56-ročného muža z mesta Berezovskij z vraždy vlastnej manželky.
Podľa informácií portálu miestneho RBC o prípade informoval Alexander Šulga, zástupca regionálneho vedenia Vyšetrovacieho výboru.
Tragédia sa začala pre neuvarenú večeru
Vyšetrovanie ukázalo, že k vražde došlo v druhej polovici októbra. Muž bol v tom čase pod vplyvom alkoholu a po hádke so svojou manželkou ju viackrát bodol nožom. Dôvodom konfliktu malo byť to, že mu žena vyčítala, že nepripravil večeru. Žena zomrela priamo na mieste v dôsledku mnohých bodných rán.
Po čine sa muž pokúsil ukryť telo, aby zakryl svoje konanie. Ako uviedol Valerij Gorelych, hovorca regionálneho ministerstva vnútra, obvinený pracoval ako živnostník v oblasti nákladnej dopravy. Spočiatku mal v pláne telo rozštvrtiť a pozostatky ukryť, no po vytriezvení si svoj čin uvedomil a dobrovoľne sa prihlásil na polícii.
Polícia našla spálený telefón aj vražednú zbraň
Počas obhliadky domu našli vyšetrovatelia spálený mobilný telefón obete a ďalšie dôkazy, ktoré majú súvisieť s vraždou. Medzi nimi bol aj kuchynský nôž, ktorý muž podľa všetkého použil počas útoku.
Len minulý december otriasol mestom Briansk podobný zločin. Tridsaťšesťročný muž tam počas hádky zavraždil svoju 34-ročnú družku a jej telo rozštvrtil. Pozostatky ukrýval doma celé tri mesiace, kým ich nenašiel jeho príbuzný. Podľa odborníkov sú takéto prípady v Rusku čoraz častejšie a odhaľujú, že domáce násilie je stále považované za súkromnú vec, nie za vážny spoločenský problém.
