Neuvarená večera sa stala spúšťačom tragédie: Muž po hádke zabil svoju ženu priamo v ich dome, jej telo plánoval rozštvrtiť

Ilustračná foto: Pexels, Pavel Medzyun, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Neuvarená večera sa žene stala osudnou.

V Rusku došlo k otrasnému prípadu domáceho násilia, ktorý šokoval aj vyšetrovateľov. V Sverdlovskej oblasti obvinili 56-ročného muža z mesta Berezovskij z vraždy vlastnej manželky.

Podľa informácií portálu miestneho RBC o prípade informoval Alexander Šulga, zástupca regionálneho vedenia Vyšetrovacieho výboru.

Tragédia sa začala pre neuvarenú večeru

Vyšetrovanie ukázalo, že k vražde došlo v druhej polovici októbra. Muž bol v tom čase pod vplyvom alkoholu a po hádke so svojou manželkou ju viackrát bodol nožom. Dôvodom konfliktu malo byť to, že mu žena vyčítala, že nepripravil večeru. Žena zomrela priamo na mieste v dôsledku mnohých bodných rán.

Ilustračná foto: Pavel Medzyun, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Po čine sa muž pokúsil ukryť telo, aby zakryl svoje konanie. Ako uviedol Valerij Gorelych, hovorca regionálneho ministerstva vnútra, obvinený pracoval ako živnostník v oblasti nákladnej dopravy. Spočiatku mal v pláne telo rozštvrtiť a pozostatky ukryť, no po vytriezvení si svoj čin uvedomil a dobrovoľne sa prihlásil na polícii.

Polícia našla spálený telefón aj vražednú zbraň

Počas obhliadky domu našli vyšetrovatelia spálený mobilný telefón obete a ďalšie dôkazy, ktoré majú súvisieť s vraždou. Medzi nimi bol aj kuchynský nôž, ktorý muž podľa všetkého použil počas útoku.

Len minulý december otriasol mestom Briansk podobný zločin. Tridsaťšesťročný muž tam počas hádky zavraždil svoju 34-ročnú družku a jej telo rozštvrtil. Pozostatky ukrýval doma celé tri mesiace, kým ich nenašiel jeho príbuzný. Podľa odborníkov sú takéto prípady v Rusku čoraz častejšie a odhaľujú, že domáce násilie je stále považované za súkromnú vec, nie za vážny spoločenský problém.

