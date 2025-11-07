Pri STK nastali veľké zmeny, mnohí to možno ani nevedia: Táto skupina vodičov pôjde na kontrolu menej často

Motoristi, najmä motorkári, si môžu vydýchnuť. Slovensko zmenilo pravidlá pre technické kontroly a oproti plánom Európskej komisie ich dokonca uvoľnilo. Kým Brusel presadzuje každoročné kontroly, u nás po novom stačí s niektorými strojmi zájsť na kontrolu len raz za štyri roky.
Nový systém sa týka motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek. Od júla minulého roka už majitelia týchto vozidiel nemusia chodiť na STK každé dva roky, po novom stačí raz za štyri roky. Informovala TV Markíza.
Slovensko sa zaradilo k susedom
Týmto krokom sa Slovensko priblížilo k Česku a Maďarsku, kde platí rovnaký interval a na STK vodiči musia chodiť raz za štyri roky. Oveľa prísnejšie pravidlá majú v Rakúsku či Poľsku, kde sa uplatňuje tzv. systém „3-2-1“ – prvá kontrola po troch rokoch, druhá o dva a potom každý rok.
Zmena neplatí spätne
Pozor však, nový interval sa nevzťahuje na všetky vozidlá automaticky. Ak ste absolvovali STK ešte pred účinnosťou zákona, teda napríklad v máji 2024, platí pre vás ešte pôvodné pravidlo – ďalšia kontrola vás čaká po dvoch rokoch, v apríli 2026. Až potom sa začne uplatňovať nový štvorročný cyklus, takže ďalšia návšteva STK vás čaká až v roku 2030.
