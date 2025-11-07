Pri STK nastali veľké zmeny, mnohí to možno ani nevedia: Táto skupina vodičov pôjde na kontrolu menej často

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Martin Cucík
Nový systém sa týka motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek.

Motoristi, najmä motorkári, si môžu vydýchnuť. Slovensko zmenilo pravidlá pre technické kontroly a oproti plánom Európskej komisie ich dokonca uvoľnilo. Kým Brusel presadzuje každoročné kontroly, u nás po novom stačí s niektorými strojmi zájsť na kontrolu len raz za štyri roky.

Nový systém sa týka motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek. Od júla minulého roka už majitelia týchto vozidiel nemusia chodiť na STK každé dva roky, po novom stačí raz za štyri roky. Informovala TV Markíza.

Slovensko sa zaradilo k susedom

Týmto krokom sa Slovensko priblížilo k Česku a Maďarsku, kde platí rovnaký interval a na STK vodiči musia chodiť raz za štyri roky. Oveľa prísnejšie pravidlá majú v Rakúsku či Poľsku, kde sa uplatňuje tzv. systém „3-2-1“ – prvá kontrola po troch rokoch, druhá o dva a potom každý rok.

Zmena neplatí spätne

Pozor však, nový interval sa nevzťahuje na všetky vozidlá automaticky. Ak ste absolvovali STK ešte pred účinnosťou zákona, teda napríklad v máji 2024, platí pre vás ešte pôvodné pravidlo – ďalšia kontrola vás čaká po dvoch rokoch, v apríli 2026. Až potom sa začne uplatňovať nový štvorročný cyklus, takže ďalšia návšteva STK vás čaká až v roku 2030.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rezort vnútra chce s nezodpovednými šoférmi zatočiť: Na STK sa bude kontrolovať táto vec, sprísnia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac