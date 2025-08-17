Len 10 eur týždenne: Slováci opísali, ako si šetria peniaze. Radia, že by ste mali mať po ruke aspoň takúto sumu

Foto: interez.sk (Zuzana Vesíková / Matej Mensatoris)

Zuzana Veslíková
Ak sa dá, mali by sme si sporiť. Pokojne aj malé sumy, je to stále lepšie ako nič.

Či chceme alebo nie, téma peňazí je súčasťou našich každodenných životov a mali by sme sa ňou zaoberať. Dnešné správne nastavenie rozpočtu nám raz môže „zachrániť chrbát“. Uvedomujú si to aj mnohí Slováci, ktorí si poctivo šetria peniaze a zdôverili sa, ako k tomu pristupujú. 

Na internete sme narazili na diskusiu, ktorej autor sa opýtal, ako efektívne šetriť a investovať malé sumy. „Koľko si mesačne dokážete ušetriť? A čo s tými peniazmi? Nechávate si ich doma v obálke alebo investujete?“ stálo v položenej otázke. Viacerí Slováci neváhali a opísali, ako a koľko si šetria oni.

Každý podľa svojich možností

Jedna komentujúca spomenula, že skúša investovať 10 eur týždenne a priznala, že investovaním to vlastne ani nenazýva, ale „skôr hraním a zisťovaním hraníc, keďže bola vždy opatrnejšia“.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

No našli sa aj odvážnejší, ktorí nemajú problém investovať mesačne väčšie sumy. „Investujem 720 eur mesačne do ETF,“ priznal iný Slovák.

ETF (Exchange-traded fund) sú fondy určené aj pre drobných investorov. Obchoduje sa s nimi na burze rovnako ako s akciami.

Dôležité je mať aj rezervu, po ktorej môžete kedykoľvek siahnuť

Viacerí sa zhodli, že je dobré držať si bokom rezervu niekoľkých mesačných platov, ktorá sa môže zísť v prípade nečakaných výdavkov. „Držím rezervu vo výške približne 6 mesačných platov ako peniaze, ku ktorým sa viem kedykoľvek dostať, zvyšok investujem do ETF.“

Aj niekto iný priznal, že si stráži „železnú rezervu“ vo výške 3 – 6 mesačných platov a následne investuje. „Treba to brať ako beh na dlhú trať,“ odporučil.

Stačí aj menej, no pravidelne

„Ja investujem mesačne 200 eur do ETF + som teraz začala skúšať krypto, takže to je len 60 eur mesačne + 200 € eur mesačne na sporiaci účet v banke + doma mám rezervu, odtiaľ vyberám na výlety, na nákupy mimo rozpočet, proste na to, čo treba, takže tam dám a potom vezmem, tak to rastie pomaly,“ opísala svoj spôsob šetrenia ďalšia Slovenka. A správne poznamenala, že sa oplatí investovať aj malú sumu, kľúčom je pravidelnosť.

Našiel sa aj ďalší dobrý tip, a to nechať si poradiť od niekoho, kto sa vo financiách a v šetrení vyzná, aby ste sa vyhli možným chybám, nenechali sa o peniaze oklamať, alebo aby vám jednoducho odporučil, aký spôsob sporenia je pre vás ten pravý na základe životnej situácie, v akej sa nachádzate.

Na internete nájdete aj dobré tipy na „domácke“ šetrenie peňazí. My sme napríklad vyskúšali odkladať si 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši po dobu 366 dní. Ako to skončilo a koľko sme našetrili len v minciach, sa dozviete tu. Mnohí Slováci si však uvedomujú, že držať peniaze len tak doma pohodené v obálke nie je najlepší nápad, pretože strácajú na hodnote.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tajný bankrot Československa v roku 1953: Ľudia museli dať všetky peniaze štátu, dostali ruské nepodarky.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac