Len 10 eur týždenne: Slováci opísali, ako si šetria peniaze. Radia, že by ste mali mať po ruke aspoň takúto sumu

Či chceme alebo nie, téma peňazí je súčasťou našich každodenných životov a mali by sme sa ňou zaoberať. Dnešné správne nastavenie rozpočtu nám raz môže „zachrániť chrbát“. Uvedomujú si to aj mnohí Slováci, ktorí si poctivo šetria peniaze a zdôverili sa, ako k tomu pristupujú.
Na internete sme narazili na diskusiu, ktorej autor sa opýtal, ako efektívne šetriť a investovať malé sumy. „Koľko si mesačne dokážete ušetriť? A čo s tými peniazmi? Nechávate si ich doma v obálke alebo investujete?“ stálo v položenej otázke. Viacerí Slováci neváhali a opísali, ako a koľko si šetria oni.
Každý podľa svojich možností
Jedna komentujúca spomenula, že skúša investovať 10 eur týždenne a priznala, že investovaním to vlastne ani nenazýva, ale „skôr hraním a zisťovaním hraníc, keďže bola vždy opatrnejšia“.
No našli sa aj odvážnejší, ktorí nemajú problém investovať mesačne väčšie sumy. „Investujem 720 eur mesačne do ETF,“ priznal iný Slovák.
Dôležité je mať aj rezervu, po ktorej môžete kedykoľvek siahnuť
Viacerí sa zhodli, že je dobré držať si bokom rezervu niekoľkých mesačných platov, ktorá sa môže zísť v prípade nečakaných výdavkov. „Držím rezervu vo výške približne 6 mesačných platov ako peniaze, ku ktorým sa viem kedykoľvek dostať, zvyšok investujem do ETF.“
Aj niekto iný priznal, že si stráži „železnú rezervu“ vo výške 3 – 6 mesačných platov a následne investuje. „Treba to brať ako beh na dlhú trať,“ odporučil.
Stačí aj menej, no pravidelne
„Ja investujem mesačne 200 eur do ETF + som teraz začala skúšať krypto, takže to je len 60 eur mesačne + 200 € eur mesačne na sporiaci účet v banke + doma mám rezervu, odtiaľ vyberám na výlety, na nákupy mimo rozpočet, proste na to, čo treba, takže tam dám a potom vezmem, tak to rastie pomaly,“ opísala svoj spôsob šetrenia ďalšia Slovenka. A správne poznamenala, že sa oplatí investovať aj malú sumu, kľúčom je pravidelnosť.
Našiel sa aj ďalší dobrý tip, a to nechať si poradiť od niekoho, kto sa vo financiách a v šetrení vyzná, aby ste sa vyhli možným chybám, nenechali sa o peniaze oklamať, alebo aby vám jednoducho odporučil, aký spôsob sporenia je pre vás ten pravý na základe životnej situácie, v akej sa nachádzate.
Na internete nájdete aj dobré tipy na „domácke“ šetrenie peňazí. My sme napríklad vyskúšali odkladať si 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši po dobu 366 dní. Ako to skončilo a koľko sme našetrili len v minciach, sa dozviete tu. Mnohí Slováci si však uvedomujú, že držať peniaze len tak doma pohodené v obálke nie je najlepší nápad, pretože strácajú na hodnote.
Nahlásiť chybu v článku