Netradičná terapia pre seniorov: Do domova sociálnych služieb zavítali tučniaky, zožali obrovský úspech

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Návšteva, ktorú im budete závidieť.

Zatiaľ čo na Slovensku robia seniorom v domovoch dôchodcov radosť najmä realistické bábiky, v zahraničí ukázali, že fantázii sa medze nekladú. Najnovšie sa dôchodcovia totiž potešili návšteve, akú bežný smrteľník len tak nezažije a tak im ľudia po pozretí fotografií určite v tichosti závideli.

Dvojica tučniakov Pringle a Widget sa kolísavým krokom vybrala do domova sociálnych služieb The Grand Care Home v britskom West Bridgforde, aby potešila jeho obyvateľov a vyčarila im úsmev na tvárach. Tučniaky žijú v súkromnej zoo Heythrop v Oxfordshire a sú vycvičené ako terapeutické zvieratá, informovala Profimedia.

Foto: Profimedia

Sú trénované ako terapeutické zvieratá

„Obaja sa narodili v našej zoo, takže trénovali celý život. Oficiálne sa tomu venujú posledných šesť rokov. Sú veľmi dobrí a milí,“ vysvetlil ich hlavný ošetrovateľ Luke Fillary.

Počas návštevy si seniori mohli tučniaky pohladiť a podržať, a to všetko pod bezpečným dohľadom a po inštrukciách, ako so zvieratami zaobchádzať. „Bolo to veľmi príjemné a neboli ani hluční. Užil som si to,“ pochvaľoval si netradičnú návštevu 89-ročný Les Clarkstone, jeden z obyvateľov domova.

Foto: Profimedia

„Je to pre nich niečo nové, niečo, čo bežne nezažijú. Otec si to užíva a ja tiež. Je to upokojujúce,“ chválila tučniaky aj Jackie Kirkham z Cliftonu v Nottinghame, ktorá prišla navštíviť svojho otca, 91-ročného Dereka.

Domov seniorov pravidelne pozýva na návštevu rôzne terapeutické zvieratá. „Myslím si, že zvieratá hrajú dôležitú úlohu v duševnej pohode všetkých,“ povedala miestna koordinátorka Bridget Peck. „Pozývame nielen psov, ale aj osly, poníky, každú Veľkú noc k nám zavítajú aj kačice a sliepky. Tak prečo nie tučniaky? Bolo to skvelé,“ dodala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Herečka Turjanová o nebezpečnej práci manžela: Opísala strach o jeho život aj recept na šťastný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac