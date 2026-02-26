Netradičná terapia pre seniorov: Do domova sociálnych služieb zavítali tučniaky, zožali obrovský úspech

Zatiaľ čo na Slovensku robia seniorom v domovoch dôchodcov radosť najmä realistické bábiky, v zahraničí ukázali, že fantázii sa medze nekladú. Najnovšie sa dôchodcovia totiž potešili návšteve, akú bežný smrteľník len tak nezažije a tak im ľudia po pozretí fotografií určite v tichosti závideli.
Dvojica tučniakov Pringle a Widget sa kolísavým krokom vybrala do domova sociálnych služieb The Grand Care Home v britskom West Bridgforde, aby potešila jeho obyvateľov a vyčarila im úsmev na tvárach. Tučniaky žijú v súkromnej zoo Heythrop v Oxfordshire a sú vycvičené ako terapeutické zvieratá, informovala Profimedia.
Sú trénované ako terapeutické zvieratá
„Obaja sa narodili v našej zoo, takže trénovali celý život. Oficiálne sa tomu venujú posledných šesť rokov. Sú veľmi dobrí a milí,“ vysvetlil ich hlavný ošetrovateľ Luke Fillary.
Počas návštevy si seniori mohli tučniaky pohladiť a podržať, a to všetko pod bezpečným dohľadom a po inštrukciách, ako so zvieratami zaobchádzať. „Bolo to veľmi príjemné a neboli ani hluční. Užil som si to,“ pochvaľoval si netradičnú návštevu 89-ročný Les Clarkstone, jeden z obyvateľov domova.
„Je to pre nich niečo nové, niečo, čo bežne nezažijú. Otec si to užíva a ja tiež. Je to upokojujúce,“ chválila tučniaky aj Jackie Kirkham z Cliftonu v Nottinghame, ktorá prišla navštíviť svojho otca, 91-ročného Dereka.
Domov seniorov pravidelne pozýva na návštevu rôzne terapeutické zvieratá. „Myslím si, že zvieratá hrajú dôležitú úlohu v duševnej pohode všetkých,“ povedala miestna koordinátorka Bridget Peck. „Pozývame nielen psov, ale aj osly, poníky, každú Veľkú noc k nám zavítajú aj kačice a sliepky. Tak prečo nie tučniaky? Bolo to skvelé,“ dodala.
