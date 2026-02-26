Herečka Turjanová o nebezpečnej práci manžela: Opísala strach o jeho život aj recept na šťastný vzťah

Foto: Instagram (kristina_turjanova_vaculik)

Frederika Lyžičiar
Aj dva úplne rozdielne svety môžu fungovať bok po boku.

Herečka Kristína Turjanová patrí k výrazným osobnostiam slovenskej televíznej aj divadelnej scény. Popri umeleckej kariére však zohráva v jej živote kľúčovú úlohu aj rodina, s ktorou sa snaží nájsť krehký balans.

Ako v podcaste Rozhovory so Zdenom Gáfrikom prezradila herečka Kristína Turjanová, ich manželstvo s motocyklovým pretekárom Martinom Vaculíkom stojí na vzájomnom pochopení a rešpekte. Hoci ich profesie pôsobia na prvý pohľad úplne odlišne, obaja sa učia prijímať tempo aj nároky toho druhého.

Talentovaná herečka aktuálne púta pozornosť aj na televíznych obrazovkách – v seriáli Osud stvárňuje postavu maliarky Izabely, ženy plnej tajomstiev, vnútorných konfliktov a nečakaných rozhodnutí, ktoré výrazne zasahujú do života ostatných postáv.

Medzi javiskom a rodinou

Diváci vnímajú Kristínu Turjanovú predovšetkým ako herečku, no v poslednom období sa čoraz výraznejšie presadzuje aj v úlohe režisérky. Svoj autorský debut Objím ma uviedla minulý rok v Divadle Andreja Bagara v Nitre, čo si vyžiadalo aj časté presuny mimo domova. Konkrétne tie u jej manžela občas vyvolávajú rozporuplné pocity.


„Priestor mi dáva, ale nie je úplne stotožnený s tou mojou prácou. Tá réžia pri tom Objím ma vyžadovala veľmi veľa času, čiže s tou rodinou som veľmi nebola, ale trvalo to v podstate 2 mesiace. Nie je to však až také strašné,“ priznala Turjanová v podcaste. Aj napriek istým výhradám sa však Martin snaží stáť pri nej. S manželkiným pracovným tempom sa vyrovnáva tak, že jej aktívne pomáha s deťmi aj chodom domácnosti, aby sa mohla naplno venovať tvorbe.

Strach o manžela

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac