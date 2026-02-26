Herečka Turjanová o nebezpečnej práci manžela: Opísala strach o jeho život aj recept na šťastný vzťah

Herečka Kristína Turjanová patrí k výrazným osobnostiam slovenskej televíznej aj divadelnej scény. Popri umeleckej kariére však zohráva v jej živote kľúčovú úlohu aj rodina, s ktorou sa snaží nájsť krehký balans.
Ako v podcaste Rozhovory so Zdenom Gáfrikom prezradila herečka Kristína Turjanová, ich manželstvo s motocyklovým pretekárom Martinom Vaculíkom stojí na vzájomnom pochopení a rešpekte. Hoci ich profesie pôsobia na prvý pohľad úplne odlišne, obaja sa učia prijímať tempo aj nároky toho druhého.
Talentovaná herečka aktuálne púta pozornosť aj na televíznych obrazovkách – v seriáli Osud stvárňuje postavu maliarky Izabely, ženy plnej tajomstiev, vnútorných konfliktov a nečakaných rozhodnutí, ktoré výrazne zasahujú do života ostatných postáv.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Medzi javiskom a rodinou
Diváci vnímajú Kristínu Turjanovú predovšetkým ako herečku, no v poslednom období sa čoraz výraznejšie presadzuje aj v úlohe režisérky. Svoj autorský debut Objím ma uviedla minulý rok v Divadle Andreja Bagara v Nitre, čo si vyžiadalo aj časté presuny mimo domova. Konkrétne tie u jej manžela občas vyvolávajú rozporuplné pocity.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Priestor mi dáva, ale nie je úplne stotožnený s tou mojou prácou. Tá réžia pri tom Objím ma vyžadovala veľmi veľa času, čiže s tou rodinou som veľmi nebola, ale trvalo to v podstate 2 mesiace. Nie je to však až také strašné,“ priznala Turjanová v podcaste. Aj napriek istým výhradám sa však Martin snaží stáť pri nej. S manželkiným pracovným tempom sa vyrovnáva tak, že jej aktívne pomáha s deťmi aj chodom domácnosti, aby sa mohla naplno venovať tvorbe.
Nahlásiť chybu v článku