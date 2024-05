Netflix ukázal vztýčený penis a diváci sú jednoducho v šoku: Vraj je to odporné, seriál je napriek tomu hitom

Netflix vie, ako šokovať svojich divákov. Už viackrát médiá a sociálne siete zaplavili správy o búrlivých obnažených scénach, ktoré na jeho obrazovkách ľudí prekvapili. No teraz tu máme pravdepodobne najväčší šok, ktorý prišiel nečakane a ak ste seriál A Man in Full videli až do konca, sú iba dve možnosti — buď ste vybuchli od smiechu, alebo zostali krútiť hlavou úplne bez slov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje What´s on Netflix, seriál A Man in Full (Muž na vrchole) je adaptáciou rovnomenného bestsellera Toma Wolfa z roku 1998. Hlavným hrdinom je Charlie Coker (hrá ho Jeff Daniels), o ktorom sa hovorí, že je veľmi hrdým a charizmatickým mužom. Realitný magnát ale čelí náhlemu bankrotu. Okrem toho, že sa s tým musí vyrovnať, Charlie sa snaží svoje impérium ochrániť pred tými, ktorí sa pokúšajú využiť jeho pád.

Ak sa vám zdá, že opis tejto britskej drámy znie až príliš vážne, jedna konkrétna scéna, ktorá sa objavila tesne pred jej záverom, vás totálne dostane. Kým v mnohých filmoch či seriáloch sú intímne detaily ľudského tela diskrétne zahalené aj pri tých najvzrušujúcejších scénach, táto streamovacia služba si často servítku pred ústa nedáva. V tomto prípade ukázala mužský pohlavný orgán v jeho plnej kráse. A to celkom nečakane.

Netflix Under Fire Over Fully Erect Penis Scene in ‚A Man In Full‘ Series Sounds real feegy and lame! https://t.co/d2len5CKw8 — Jim (@Jmrain23) May 14, 2024

Ukázal ho v plnej kráse

Hovoríme o scéne z poslednej šiestej epizódy s názvom Súdny deň. Sekvencia začína približne v 37. minúte a táto scéna príde o niečo neskôr, kedy jeden z hrdinov seriálu, ktorý bol práve pristihnutý pri užívaní si ľúbostných radovánok, odhodí z rúk košeľu zakrývajúcu jeho prirodzenie, rozpaží ich a všetkým divákom ukáže to, čo by možno ani nechceli vidieť.

Ako vysvetľuje portál Metro, podľa všetkého sa takéto niečo stalo úplne prvýkrát v histórii britskej televíznej tvorby. No ľudí scéna skôr znechutila, ako pobavila, a streamovacia služba teraz čelí kritike.

Je to odporné a zbytočné

Ozvala sa napríklad Anne Atkins z BBC Radio 4, ktorá sa opýtala, kde má Netflix vlastne hranice. „Vztýčený penis je pre mnohých normálnych divákov nielen odporný, ale aj umelecky úplne zbytočný,“ zhodnotila a nebola jediná s týmto názorom.

Seriál A Man in Full sa aj napriek tejto kontroverzii teší medzi divákmi obľube a aktuálne sa medzi Slovákmi nachádza na piatom mieste sledovanosti.