Netešte sa predčasne: Počasie nás navnadí teplom, no len na chvíľu, poobede nastane zlom. Vieme, kedy sa leto vráti naplno

Po viacerých dňoch s oblačnosťou, zrážkami a premenlivým počasím sa Slovensko konečne dočkalo krátkeho obdobia jasnej oblohy a teplejšieho vzduchu. Teploty sa začali šplhať nahor a utorok patril medzi najpríjemnejšie dni tohto mesiaca. Podobne to vyzerá aj v stredu, no len počas prvej polovice dňa. Popoludní sa počasie znovu zmení a od západu dorazí vlhký vzduch s dažďom.

Podľa údajov portálu iMeteo nás počas stredy čaká postupné striedanie dvoch výrazne odlišných charakterov počasia. Ráno a dopoludnie ešte ponúknu slnko a príjemné teploty, no popoludní sa od západu začne nasúvať studený front, ktorý večer ovplyvní väčšinu územia.

Predpoludnie bude jasné a teplé

V prvej polovici dňa bude prevládať slnečné a suché počasie. Denné teploty dosiahnu hodnoty okolo +23 až +24 °C. Najteplejšie bude na juhu a východe Slovenska. V Bratislave sa očakáva okolo +23 °C, v Košiciach môže byť až +24 °C. Vietor bude len slabý až mierny a obloha zostane väčšinou jasná.

Poobede začne pribúdať oblačnosť a prídu zrážky

Od juhozápadu začne popoludní pribúdať oblačnosť, ktorá prinesie prvé zrážky už okolo 17.00 hodiny na západe Slovenska. Tie sa budú ďalej presúvať smerom na východ. S príchodom dažďa začne zároveň klesať aj teplota vzduchu.

V severných oblastiach môže spadnúť až 10 mm zrážok, inde väčšinou do 5 mm. Južné okresy zasiahne dážď len okrajovo. Miestami sa môžu objaviť aj slabé búrky, ktoré prinesú intenzívnejší dážď a prechodné zosilnenie vetra.

Večer bude chladnejší a vlhší

Za zhoršením počasia stojí studený front, ktorý postupuje zo západu Európy. Súvisí s tlakovou nížou nad Baltským morom. Zároveň k nám od juhozápadu zasahuje okraj tlakovej výše, čo spôsobí stretnutie dvoch rozdielnych vzduchových hmôt.

Ak si chcete ešte vychutnať teplé a slnečné počasie, využite na pobyt v prírode najmä predpoludnie. Večer nás už čaká návrat k vlhkejšiemu, chladnejšiemu a nestálejšiemu charakteru počasia.

Nezúfajte, leto sa blíži

Ak vás táto predpoveď zarmútila, nezúfajte. Podľa portálu iMeteo sa už počas víkendu začne ďalšia významnejšia zmena, no tentokrát pozitívnejšia. Po chladnejšom a premenlivom máji sa totiž v sobotu začne do našej oblasti dostávať teplý vzduch od juhozápadu, ktorý prinesie citeľné oteplenie.

V porovnaní s piatkom môžu byť teploty vyššie aj o 10 stupňov. V sobotu by sa denné teploty mali pohybovať v rozmedzí +23 až +28 °C, no nedeľa môže priniesť ešte viac. Na juhozápade Slovenska sa podľa aktuálnych predpovedí očakáva až +32 °C, čím by sa oficiálne začala prvá vlna tropických dní.

S vysokými teplotami však prichádzajú aj riziká. Už počas nedeľného popoludnia sa nad Slovenskom môžu vytvárať intenzívne búrky, ktoré budú sprevádzané silným vetrom, výdatnými prehánkami a lokálne aj krúpami. Podobný vývoj sa očakáva aj v prvých dňoch nasledujúceho týždňa.