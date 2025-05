Desivá tragická explózia: Výbuch v chemickom závode si vyžiadal 5 mŕtvych, počet môže stále stúpať

Najmenej 5 mŕtvych a 19 zranených si v utorok vyžiadal výbuch v chemickom závode vo východočínskej provincii Šan-tugn. Nezvestných je ďalších 6 ľudí, takže počet obetí a zranených sa môže ešte zvýšiť.

Na miesto bolo vyslaných viac než 200 príslušníkov pohotovostných zložiek, informovala čínska štátna televízia CCTV. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Mohutná explózia nastala krátko pred poludním v závode Kao-mi Jou-tao v meste Wej-fang. Podľa videa, ktoré zverejnil miestny obyvateľ, bola dostatočne silná na to, aby vyrazila okná aj v sklade vzdialenom viac ako tri kilometre od továrne.

V továrni, ktorá zamestnáva viac než 500 ľudí, sa vyrábajú pesticídy a chemikálie na lekárske použitie.

❗️🇨🇳 – Explosion at Shandong Youdao Chemical Plant

An explosion occurred at the Shandong Youdao Chemical plant in Weifang, Shandong province, China, the world’s largest producer of the pesticide chlorpyrifos.

The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world’s… pic.twitter.com/ch0yepVZV9

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 27, 2025