Nestihli sa evakuovať: Rusi násilne uniesli 52 obyvateľov malej obce Hrabovske, sú medzi nimi aj deti

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Informácie potvrdil Zelenskyj.

Ruskí vojaci uniesli 52 obyvateľov obce Hrabovske, ktorá leží v Sumskej oblasti, vrátane viacerých detí. Obec sa nachádza približne 200 metrov od ruskej hranice. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa predbežných informácií ruské sily 18. decembra nezákonne zadržali civilistov, ktorých následne držali bez možnosti komunikácie a v nevyhovujúcich podmienkach. Dvadsiateho decembra ich násilne odviezli do Ruska.

Ostať v bojovej zóne je nebezpečné

„Okamžite som kontaktoval komisára pre ľudské práva v Ruskej federácii a žiadal informácie o mieste pobytu nezákonne deportovaných ukrajinských občanov, ako aj o podmienkach ich zadržiavania a naliehavých potrebách. Zároveň som požiadal prijať opatrenia na ich okamžitý návrat na Ukrajinu. Poslal som aj list Medzinárodnému výboru Červeného kríža,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.

Ombudsman vyzval civilistov v danej oblasti na okamžitú evakuáciu, keďže zotrvanie v bojovej zóne je nebezpečné. Tiež zdôraznil potrebu prijať zákon o povinnej evakuácii, najmä detí, z území, kde existuje bezprostredné ohrozenie ich života a slobody.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval „všetky štáty a medzinárodné organizácie“, aby podporili snahy Ukrajiny o návrat jej občanov na územie pod kontrolou Kyjeva.

