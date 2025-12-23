Ukrajinci zachytili bizarný moment vojny: Dron zneškodnil ruského vojaka, šlo o jazdca, ktorý útočil na koni

Vojna na Ukrajine prináša obrazy, ktoré by ešte donedávna patrili skôr do učebníc dejepisu než do aktuálneho spravodajstva. Ruské jednotky sa pri pokusoch o útok na ukrajinské pozície začali presúvať na koňoch.
Tento krok nepredstavuje návrat k tradičným spôsobom, ale poukazuje na rastúce problémy armády v prostredí, kde nepretržitý dohľad dronov a extrémne terénne podmienky výrazne obmedzujú pohyb.
Drony odhalili jazdcov krátko po presune
Ukrajinská 92. samostatná útočná brigáda oznámila, že jej vojaci spozorovali skupinu ruských vojakov postupujúcich na koňoch smerom k ich línii. Zverejnené videozáznamy ukazujú, že jazdci boli krátko po odhalení zasiahnutí ukrajinskými bezpilotnými prostriedkami.
#BREAKING | 🇺🇦 🇷🇺 — Footage shows Russian cavalry on horses attempting to storm Ukrainian positions in the Pokrovsk direction of Donetsk region. pic.twitter.com/tQA7Q1w1tJ
— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 22, 2025
Na incident upozornil aj portál Forbes, ktorý situáciu komentoval s iróniou, že v konflikte označovanom za modernú vojnu s dronmi sa objavuje aj jazda. Na zázname je viditeľný ruský vojak prechádzajúci otvoreným terénom na koni, ktorého sleduje dron. Po krátkom čase nasleduje zásah. Výbuch vyplaší ďalšieho koňa, ktorý zhodí jazdca a uteká preč, pričom osud ďalšieho vojaka nie je zo záberov jednoznačný. Podľa ukrajinskej strany ide o výnimočný, no výrečný príklad adaptácie ruskej armády.
Bahno mení taktiku na oboch stranách
Veliteľ mínometnej batérie 92. brigády Anatolij Tkačenko uviedol, že s takýmto spôsobom presunu sa stretli prvýkrát. Kone sú podľa neho tichšie než vozidlá a v hlbokom blate sa dokážu pohybovať spoľahlivejšie než technika. Práve bahno a zlé počasie v posledných mesiacoch výrazne komplikujú nasadenie mechanizovaných jednotiek.
Bývalý dôstojník 47. mechanizovanej brigády Mykola Melnyk upozornil, že v niektorých oblastiach je terén natoľko rozbahnený, že aj peší presun je mimoriadne pomalý. Straty ruskej techniky počas opakovaných útokov sú vysoké a armáda tak hľadá alternatívy k vozidlám a motocyklom, ktoré sa v týchto podmienkach často kazia.
Nasadenie koní však neznamená návrat k minulosti, ale skôr poukazuje na realitu bojiska ovládaného dronmi. Každý pohyb je sledovaný a technika rýchlo odhalená. Aj preto sú armády nútené skúšať riešenia, ktoré by v inej vojne pôsobili absurdne.
Poľsko aktivovalo stíhačky, hlásia obete aj výpadky elektriny
Rusko v utorok podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a viaceré oblasti zostali bez elektriny. Zásahy prišli v čase, keď teploty na väčšine územia klesajú k bodu mrazu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Susedné Poľsko počas ruských útokov nasadilo stíhačky na ochranu svojho vzdušného priestoru, uviedla poľská armáda na sociálnej sieti X. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho oznámila, že masívny útok spôsobil požiare vo viacerých častiach krajiny. Jedna osoba prišla o život v západnej Chmeľnyckej oblasti, ďalšia v hlavnom meste Kyjev. Miestne úrady zároveň informovali o viacerých zranených v rôznych častiach krajiny.
Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila aj útoky na prístavné mesto Odesa. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny. Najnovšie údery v Odese spôsobili požiare, avšak záchranné zložky nehlásili zranenia. Ruské nálety v južných oblastiach Ukrajiny sa v poslednom období stupňujú. Cieľom sú mosty a prístavy, pričom útoky prerušujú dodávky elektriny a tepla pre tisíce obyvateľov.
Údery nasledovali po rokovaniach v USA
Posledná vlna útokov nasledovala po víkendových rokovaniach v americkom Miami, kde Spojené štáty viedli samostatné rozhovory s ruskou a ukrajinskou delegáciou v rámci snahy o ukončenie vojny. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok uviedol, že Moskva a Washington zaznamenávajú v rozhovoroch o možnom ukončení konfliktu „pomalý pokrok“.
Diskusie prebiehajú s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Witkoff označil rokovania s oboma stranami za „konštruktívne“, k zásadnému prelomu však zrejme zatiaľ nedošlo.
