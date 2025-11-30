Nesprávna obuv môže vyvolať bolesti zubov a hlavy. Ortopéd Jakub Ondrek varuje pred chybami pri výbere topánok

Niekedy vzhľad zatieni oveľa dôležitejšie aspekty, ktoré si treba všímať. Tie trendové lakované čižmy síce vyzerajú na prvý pohľad priam úžasne, no čo na to vaše nohy? Ako upozorňuje odborník, nesprávna obuv môže dokonca spôsobiť také bolesti tela, ktoré môžu mnohých prekvapiť. Aj preto netreba podceňovať správny výber topánok a všímať si, ako sa v nich cítite.
Jesenné a zimné kolekcie ponúkajú nespočetné množstvo rôznej obuvi, pri ktorej zaplesá nejedno ženské srdce. Tie ženy, ktoré sú zaťažené na topánky, by o tom vedeli rozprávať. Dôležité však je nenechať sa opantať ich výzorom a myslieť na zdravie svojich nôh. Inak sa vám to môže nepríjemne vypomstiť nielen vo forme otlakov, čo je to najmenej. Ortopéd MUDr. Jakub Ondrek nám vysvetlil, čomu sa treba vyvarovať, ak si chceme doplniť do „zbierky“ nové topánky a čo si treba všímať.
Aké sú najčastejšie chyby, ktoré ženy robia pri výbere jesennej alebo zimnej obuvi z ortopedického hľadiska?
Momentálne žijeme v takej dobe, keď obchody ponúkajú široký výber oku lahodiacej, no v skutočnosti pre chodidlo častokrát škodlivej obuvi. Rovnako si aj ženy vyberajú topánky podľa toho, ako vyzerajú a nie podľa toho, ako sa v nich cítia. Siahajú po topánkach s úzkymi špičkami. Nosenie príliš úzkej obuvi môže spôsobiť pokles priečnej klenby a vznik rôznych trvalých deformít chodidiel ako hallux valgus, kladivkové prsty či dokonca mortonovu neuralgiu.
Druhý extrém je príliš široká obuv, kedy je chodidlo v topánke zas nestabilné a dochádza k vzniku otlakov, kurých ôk. Potom si vyberajú topánky buď s tvrdou podrážkou, ktorá sa takmer neohne, alebo naopak podrážka a opora päty je príliš mäkká, topánka je nestabilná a ohýba sa na miestach, kde by mala chodidlu pomôcť podporovať stabilitu.
Všetky tieto a mnohé ďalšie chyby pri výbere nesprávnej obuvi v konečnom dôsledku vedú k nestabilite a nerovnomernému zaťaženiu chodidla pri chôdzi a v stoji, čo môže spôsobovať nielen bolesti a deformity chodidiel, ale aj bolesti kolenných a bedrových kĺbov, problémy s chrbticou a dokonca, aj bolesti zubov a hlavy. A keď vidím extrémne opätky na nohách, tak predvídam úraz.
