Neskrývala dojatie a zároveň rešpekt. Nele Pociskovej sa stala jedna vec, pre ktorú to takmer vzdala a utiekla

Dvojnásobná mamička si prechádza krásnym obdobím v súkromí aj v práci. V hudobnej brandži sa jej očividne darí a zažíva príjemné momenty, ktorým ani ona sama neverí. Je vďačná, že sa rozhodla vykročiť na cestu za speváckou kariérou, ktorá u nej naberá na obrátkach, a že môže robiť to, čo ju baví a napĺňa.
Multitalentovaná Nela Pocisková sa naplno vrhla na hudbu, ktorej dala prednosť pred herectvom. Pre fanúšikov išlo o zaujímavú správu, keďže boli zvyknutí na jej dych berúce výkony, ktoré predvádzala pred kamerami na pľaci. Hrala vo viacerých úspešných televíznych projektoch, vrátane drámy Vina, preto by nikomu ani len nenapadlo, že by sa vydala na spevácku dráhu.
Bol to pre ňu nádherný zážitok
Hoci sa zvykla raz za čas ukázať na nejakej akcii, kde predviedla, aký poklad má v hrdle, spev išiel bokom. Dnes sa však venuje prevažne len spevu, chystá pre fanúšikov nové skladby, ako tomu bolo aj naposledy, keď vydala song s názvom No Limits, a vystupuje na pódiách pred publikom. Pred pár dňami mala tú česť zavítať do jedného jazzového hudobného klubu v Novom Meste nad Váhom a zaspievať im nejaké songy.
Pre Nelu to zjavne znamenalo veľmi veľa. Na sociálnej sieti zverejnila ďakovné slová, ale i rešpekt pred samotným vystupovaním v klube, kde na pódiu stáli mnohé hviezdy. Aj preto sa jej zrejme zmocnil strach. „Ďakujem za pozvanie @bluenote_slovakia a vám, ktorí ste v tento večer prišli, vytvorili ste takú krásnu atmosféru, že som odchádzala šťastná a dojatá…“ napísala speváčka na Facebooku.
Ako ďalej dodala, v momente, keď uvidela jednu vec, takmer to vzdala. „Keď som videla v šatni fotky svetových hudobníkov z celého sveta, ktorí tu už hrali, rozmýšľala som, či utečiem, ale dobre, že som ostala. Ďakujem za nádherný zážitok predviesť svoju hudbu, vážim si to. Hrať s týmito muzikantmi je pre mňa vždy zážitok,” pokračovala nadšená Nela a spomenula mená hudobníkov.
