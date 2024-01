Nenechajte sa oklamať slnečnými lúčmi: Extrémne počasie pokračuje, teploty klesnú až na -20 stupňov Celzia

Koncom minulého týždňa udreli na Slovensko mrznúce zrážky a na niektorých miestach aj sneženie. Od pondelka hrá prím extrémne silný vietor a mrazivé teploty. Tie do rána klesli takmer na -23° Celzia. Najbližšie dni nás podľa iMeteo čaká podobný scenár.

Mrazivé ráno

Zmena, ktorá prišla v nedeľu, bola oproti predchádzajúcim dňom výrazná a priniesla mimoriadne chladné počasie. Teploty do rána z pondelka na utorok klesli pod -20° Celzia.

„Dnes o 6. h ráno v Červenom Kláštore teplota klesla až na -22,7° Celzia. Veľmi chladno bolo aj v Liesku (-19,2° Celzia), v Rabči (-8,8° Celzia) a v Podolínci (-17,9° Celzia),“ informoval portál.

Čakajú nás ďalšie mrazivé dni

Dnešné počasie by malo byť podľa iMeteo bez zrážok, no zároveň sa treba pripraviť na nízke teploty. A to napriek tomu, že na väčšine územia prevláda jasné a slnečné počasie.

Nad nulu sa ortuť na teplomeroch dostane iba v južných okresoch. Zvyšok Slovenska môže očakávať celodenný mráz s teplotou od -5 do -1° Celzia.

K mrazom sa pridá aj silný vietor, ktorý už niekoľko dní spôsobuje škody. „Nad pásom lesa hrozí víchrica, čiže v horách dnes veľmi opatrne. Od stredy sa vietor na našom území upokojí,“ predpovedá iMeteo.

Ako ďalej píše, aj nasledujúcu noc sa treba pripraviť na to, že teploty budú nižšie než -20° Celzia, a to najmä na severe Slovenska a v mrazivých dolinách. „Sú to veľmi nebezpečné teploty pre dlhší pobyt v exteriéri. Veľmi ľahko dôjde k omrzlinám,“ upozorňuje portál.

Aj v ďalších dňoch bude počasie podobné. Denné maximá sa budú pohybovať v rozmedzí od -5 do +3° Celzia. Počas ďalších nocí sa však mrazy zmiernia.