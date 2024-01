Turisti v týchto destináciách si tento rok priplatia. Mestá chcú menej návštevníkov, zvyšujú preto dane

Cestovanie je v dnešnej dobe mimoriadne prístupné a populárne, vďaka čomu niektoré turistické destinácie, paradoxne, trpia. Kvôli obmedzeniu obrovského počtu turistov sa preto rozhodli zaviesť alebo zvýšiť dane pre návštevníkov, informuje portál Euronews.

Neúnosné množstvo návštevníkov v niektorých destináciách totiž zhoršuje kvalitu života miestnych obyvateľov. Turisti po sebe nechávajú odpadky a cudzinci skupujú pozemky či budovy za účelom poskytnutia ubytovania, čím sa zvyšujú ceny nehnuteľností.

Nejde o novinku

Španielska Valencia napríklad zavedie daň pre turistov, ktorý sa v meste ubytujú. Poplatok vstúpi do platnosti tento rok a návštevníci zaplatia od 50 centov do dvoch eur za noc. Podobnú povinnosť v roku 2012 zaviedla aj Barcelona, no poplatok sa od apríla zvýši na 3,25 eura.

Podobnú sumu musia turisti zaplatiť aj v meste Olhão v Portugalsku, no napríklad na Bali to vymysleli inak. Od 14. februára 2024 tam bude musieť každý návštevník zaplatiť po príchode do krajiny poplatok vo výške 8,80 eura.

Vstupný poplatok vo výške piatich eur plánujú zaviesť aj Benátky. Turisti budú musieť túto sumu zaplatiť počas najrušnejších dní v období od apríla do júla. Podobné dane už ľudia platia vo väčšine krajín Európy, ale napríklad aj v Bhutáne, Karibiku, Japonsku, na Novom Zélande, v Malajzii či v USA.