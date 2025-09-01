Nemal šancu prežiť: Sanitka v Tornali zrazila chodca priamo na hlavnej ceste. Osudnou sa mu stala častá chyba

V meste Tornaľa v okrese Revúca došlo v pondelok k tragickej dopravnej nehode. Vozidlo dopravnej zdravotnej služby zrazilo 61-ročného chodca, muž z Maďarska zraneniam na mieste podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo v skorých ranných hodinách na ceste I/16 v mestskej časti Behynce. „Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke chodca s vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia. „Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodali policajti.
Bolo začaté trestné stíhanie
V súvislosti s tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru cestnej dopravy a takisto z odboru súdneho lekárstva.
Podľa polície došlo k nehode za zníženej viditeľnosti a chodec na sebe nemal žiadne reflexné prvky. Verejnosti preto pripomína dôležitosť ich používania. „V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená,“ dodala polícia.
