Zabudnite na cestu autom do Chorvátska: Slovákom učarovali nové destinácie, o toto majú rekordný záujem

Letná sezóna 2025 potvrdila rekordný záujem Slovákov o leteckú dopravu. Počet pasažierov medziročne stúpol až o 43 %, pričom najväčší nárast zaznamenalo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS). Hoci ostávajú najpopulárnejšie tradičné destinácie ako Taliansko a Španielsko, Slováci objavujú aj nové miesta, čo sa odráža v náraste záujmu o Chorvátsko, Maltu či Japonsko.
Cestovatelia najčastejšie kupovali letenky dva mesiace dopredu a priemerná cena letenky bola 156 eur, čo je menej ako vlani. Uviedla to spoločnosť Kiwi.com, popredný online predajca leteniek. Letná sezóna 2025 sa stala pre slovenských cestovateľov prelomovou, keď potvrdila silný a rastúci trend leteckej dopravy. Podľa údajov Kiwi.com sa počet slovenských pasažierov medziročne zvýšil až o 43 % a počet rezervácií stúpol o 28 %.
Nový trend
„Leto 2025 jasne potvrdilo trend, ktorý sme zaznamenali už v našich jarných prieskumoch. Až 74 % Slovákov si tento rok plánovalo viac ako jednu cestu do zahraničia a práve nárast rezervácií ukazuje, že tieto plány premenili na realitu. Cestovatelia čoraz častejšie volia pohodlie a rýchlosť lietadla pred inými formami dopravy. Jasne si uvedomujú, že letecká doprava je dostupná a efektívna cesta k spoznávaniu sveta,“ povedala Daniela Chovancová, hovorkyňa Kiwi.com.
Rebríčku najobľúbenejších destinácií jednoznačne dominovali tradičné prímorské krajiny. Na prvom mieste sa umiestnilo Taliansko, nasledovalo Španielsko s obľúbenými letoviskami a v tesnom závese za ním Grécko.
Predaj leteniek do Chorvátska vzrástol o 97 %, čo naznačuje, že Slováci čoraz častejšie menia dlhé a únavné cesty autom za oveľa rýchlejšie a komfortnejšie lety. Podobný trend je viditeľný aj pri Bulharsku (+95 %), Malte (+160 %) a Cypre (+83 %). V rebríčku najčastejšie navštevovaných miest sa na popredných priečkach umiestnili Burgas, Zadar, Malorka a Malta. Absolútnym skokanom leta sa však stal poľský Gdansk, ktorý zaznamenal nárast rezervácií o 467 %.
S rastúcim záujmom o leteckú dopravu súvisí aj popularita menších letísk. BTS sa stalo lídrom v raste, keď sa počet pasažierov v rezerváciách Kiwi.com takmer strojnásobil (+190 %) oproti predchádzajúcemu letu. Jeho podiel na všetkých rezerváciách slovenských zákazníkov vzrástol z 12 % na 23 %, vďaka čomu dokonca predbehlo aj letisko v Budapešti.
Cestovateľské návyky Slovákov zostali relatívne stabilné. Najčastejšie si vyberali sedemdňové pobyty a letenky si kupovali s dostatočným predstihom, v priemere 50 dní pred odletom. Čo sa týka zloženia cestovateľov, dominovali sólo cestovatelia (43 %) nasledovaní pármi (27 %) a rodinami (20 %). Priemerná cena letenky v lete 2025 bola 156 eur, čo predstavuje pokles o 2,23 % oproti minulému roku. Najlepšie ceny sa podarilo získať tým Slovákom, ktorí si letenky zakúpili už v máji či júni.
Nahlásiť chybu v článku