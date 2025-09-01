Zabudnite na cestu autom do Chorvátska: Slovákom učarovali nové destinácie, o toto majú rekordný záujem

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Letná sezóna 2025 sa stala pre slovenských cestovateľov prelomovou.

Letná sezóna 2025 potvrdila rekordný záujem Slovákov o leteckú dopravu. Počet pasažierov medziročne stúpol až o 43 %, pričom najväčší nárast zaznamenalo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS). Hoci ostávajú najpopulárnejšie tradičné destinácie ako Taliansko a Španielsko, Slováci objavujú aj nové miesta, čo sa odráža v náraste záujmu o Chorvátsko, Maltu či Japonsko.

Cestovatelia najčastejšie kupovali letenky dva mesiace dopredu a priemerná cena letenky bola 156 eur, čo je menej ako vlani. Uviedla to spoločnosť Kiwi.com, popredný online predajca leteniek. Letná sezóna 2025 sa stala pre slovenských cestovateľov prelomovou, keď potvrdila silný a rastúci trend leteckej dopravy. Podľa údajov Kiwi.com sa počet slovenských pasažierov medziročne zvýšil až o 43 % a počet rezervácií stúpol o 28 %.

Nový trend

„Leto 2025 jasne potvrdilo trend, ktorý sme zaznamenali už v našich jarných prieskumoch. Až 74 % Slovákov si tento rok plánovalo viac ako jednu cestu do zahraničia a práve nárast rezervácií ukazuje, že tieto plány premenili na realitu. Cestovatelia čoraz častejšie volia pohodlie a rýchlosť lietadla pred inými formami dopravy. Jasne si uvedomujú, že letecká doprava je dostupná a efektívna cesta k spoznávaniu sveta,“ povedala Daniela Chovancová, hovorkyňa Kiwi.com.

Ilustračná foto: Unsplash

Rebríčku najobľúbenejších destinácií jednoznačne dominovali tradičné prímorské krajiny. Na prvom mieste sa umiestnilo Taliansko, nasledovalo Španielsko s obľúbenými letoviskami a v tesnom závese za ním Grécko.

Predaj leteniek do Chorvátska vzrástol o 97 %, čo naznačuje, že Slováci čoraz častejšie menia dlhé a únavné cesty autom za oveľa rýchlejšie a komfortnejšie lety. Podobný trend je viditeľný aj pri Bulharsku (+95 %), Malte (+160 %) a Cypre (+83 %). V rebríčku najčastejšie navštevovaných miest sa na popredných priečkach umiestnili Burgas, Zadar, Malorka a Malta. Absolútnym skokanom leta sa však stal poľský Gdansk, ktorý zaznamenal nárast rezervácií o 467 %.

S rastúcim záujmom o leteckú dopravu súvisí aj popularita menších letísk. BTS sa stalo lídrom v raste, keď sa počet pasažierov v rezerváciách Kiwi.com takmer strojnásobil (+190 %) oproti predchádzajúcemu letu. Jeho podiel na všetkých rezerváciách slovenských zákazníkov vzrástol z 12 % na 23 %, vďaka čomu dokonca predbehlo aj letisko v Budapešti.

Cestovateľské návyky Slovákov zostali relatívne stabilné. Najčastejšie si vyberali sedemdňové pobyty a letenky si kupovali s dostatočným predstihom, v priemere 50 dní pred odletom. Čo sa týka zloženia cestovateľov, dominovali sólo cestovatelia (43 %) nasledovaní pármi (27 %) a rodinami (20 %). Priemerná cena letenky v lete 2025 bola 156 eur, čo predstavuje pokles o 2,23 % oproti minulému roku. Najlepšie ceny sa podarilo získať tým Slovákom, ktorí si letenky zakúpili už v máji či júni.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sabotáž na Fica a Žilinku sa nestala: Ďalšiemu elitnému policajtovi bolo zrušené obvinenie, zostáva však…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac