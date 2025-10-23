Nela Pocisková ukázala svoju najosobnejšiu stránku. V novom klipe prvýkrát odhalila deti, ktoré jej zmenili život

Foto: Instagram (pociskova.nela)

Frederika Lyžičiar
V novej piesni Všetko mám úprimne vyznáva lásku svojim deťom a prvýkrát poodhalila aj ich tváre.

Nová pieseň speváčky Nely Pociskovej prináša silné emócie, úprimnosť a lásku, ktorá prekračuje hranice hudby. Intímna spoveď o materstve a rodine odhaľuje jej vnútorný svet a novú tvorivú cestu, ktorou sa chce ďalej uberať.

Ako uviedli Topky, novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. V emotívnom projekte sa po prvý raz rozhodla poodhaliť aj to, ako vyzerajú jej deti – vo videoklipe si totiž zahrala celá rodina, vrátane partnera Filipa Tůmu a ich dvoch ratolestí.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Intímna spoveď o materstve

„Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy,” približuje Nela.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela


Speváčka dodáva, že skladba je jej osobným odkazom pre deti a verí, že sa k nej raz vrátia aj v dospelosti. „Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” hovorí emotívne speváčka.

Rodina v hlavnej úlohe videoklipu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac