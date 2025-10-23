Nela Pocisková ukázala svoju najosobnejšiu stránku. V novom klipe prvýkrát odhalila deti, ktoré jej zmenili život

Nová pieseň speváčky Nely Pociskovej prináša silné emócie, úprimnosť a lásku, ktorá prekračuje hranice hudby. Intímna spoveď o materstve a rodine odhaľuje jej vnútorný svet a novú tvorivú cestu, ktorou sa chce ďalej uberať.
Ako uviedli Topky, novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. V emotívnom projekte sa po prvý raz rozhodla poodhaliť aj to, ako vyzerajú jej deti – vo videoklipe si totiž zahrala celá rodina, vrátane partnera Filipa Tůmu a ich dvoch ratolestí.
Intímna spoveď o materstve
„Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy,” približuje Nela.
Speváčka dodáva, že skladba je jej osobným odkazom pre deti a verí, že sa k nej raz vrátia aj v dospelosti. „Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” hovorí emotívne speváčka.
