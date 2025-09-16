Nedávno vytvorená virálna Banksyho maľba dlho nevydržala. Britský súd rozhodol o jej odstránení

Nástenná maľba na súde v Londýne od pouličného umelca Banksyho, ktorá zobrazuje sudcu, ako protestujúceho udiera kladivkom, sa objavila len minulý týždeň. Po pár dňoch však správcovia súdu rozhodli o tom, že maľba musí byť zo steny odstránená.
Ako píše CNN, čerstvé umelecké dielo odstránili pracovníci v stredu minulého týždňa, teda len dva dni po tom, čo sa objavilo na stene súdu. Umelec Banksy sa k dielu nepriamo priznal aj zverejnením príspevku na sociálnej sieti, kde priložil fotografiu maľby.
Hovorca súdu uviedol, že príkaz na odstránenie vydali správcovia súdu. Odôvodnili to tým, že budova má svoj historický význam a musí si zachovať svoj pôvodný dizajn.
Nasprejovanie maľby tiež vyšetruje polícia ako trestný čin poškodenia majetku.
