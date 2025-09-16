Nedávno vytvorená virálna Banksyho maľba dlho nevydržala. Britský súd rozhodol o jej odstránení

Odstránené umelecké dielo, ktoré vytvoril Banksy Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
Banksy
Hovorca súdu uviedol, že príkaz na odstránenie vydali správcovia súdu.

Nástenná maľba na súde v Londýne od pouličného umelca Banksyho, ktorá zobrazuje sudcu, ako protestujúceho udiera kladivkom, sa objavila len minulý týždeň. Po pár dňoch však správcovia súdu rozhodli o tom, že maľba musí byť zo steny odstránená.

Ako píše CNN, čerstvé umelecké dielo odstránili pracovníci v stredu minulého týždňa, teda len dva dni po tom, čo sa objavilo na stene súdu. Umelec Banksy sa k dielu nepriamo priznal aj zverejnením príspevku na sociálnej sieti, kde priložil fotografiu maľby.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy)

Hovorca súdu uviedol, že príkaz na odstránenie vydali správcovia súdu. Odôvodnili to tým, že budova má svoj historický význam a musí si zachovať svoj pôvodný dizajn. 

Nasprejovanie maľby tiež vyšetruje polícia ako trestný čin poškodenia majetku.

