Dlhé roky sa nevedelo, o koho ide: Odhalili identitu legendárneho Banksyho, má ním byť tento muž

Po desaťročiach špekulácií bola odhalená identita najslávnejšieho streetartového umelca sveta. Podľa zverejnených informácií je Banksy v skutočnosti Robin Gunningham (51) z britského Bristolu.
Tvrdí to nová, mimoriadne podrobná investigatívna správa agentúry Reuters. Tá uvádza, že umelec si pred rokmi zmenil meno na David Jones, aby sa vyhol odhaleniu. Dôkazy majú byť podľa novinárov nespochybniteľné. Opierajú sa o Banksyho cestu na Ukrajinu v roku 2022, fotografie od bývalých známych a rukou písané priznanie, ktoré pochádza z jeho zatknutia v New Yorku v roku 2000.
Umelcov právnik Mark Stephens však informácie popiera a tvrdí, že mnohé detaily v správe sú nesprávne. Odhalenie identity vraj priamo ohrozuje umelcovu bezpečnosť a jeho prejav. Banksy, autor ikonických diel ako Dievča s balónom či satiry na budove britského kráľovského súdu, dlhodobo využíva anonymitu ako ochranu pred trestným stíhaním.
Rôzne špekulácie
V minulosti sa špekulovalo, že za pseudonymom stojí Robert del Naja z hudobnej skupiny Massive Attack alebo Jamie Hewlett z Gorillaz. Reuters však trvá na tom, ich pátranie bolo správne a za menom Banksy sa skrýva 51-ročný Robin Gunningham.
Jedno z jeho najnovších diel, o ktorom sme informovali, sa objavilo v decembri 2025 Londýne. Na muráli sú zobrazené dve deti v zimných kabátoch, vlnených čiapkach a gumákoch, ležiace na zemi a pozerajúce sa hore. Dielo sa objavilo na päte budovy Centre Point blízko Tottenham Court Road. Podobný murál sa nachádza aj na bočnom múre budovy niekoľko kilometrov ďalej v oblasti Queen’s Mews v Bayswater.
Tajomný umelec sa vtedy k autorstvu prihlásil tým, že zverejnil na svojom účte na sieti Instagram fotografiu druhej maľby.
