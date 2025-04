Neďaleko slovenských hraníc otvorili unikát. Populárny reťazec tu má prvý robotický obchod na svete, koncept chcú rozširovať

Ikea patrí medzi najpopulárnejšie nábytkárske reťazce na svete. Svoju predajňu má dlhé roky aj na Slovensku, no zatiaľ iba v našom hlavnom meste. Je preto pochopiteľné, že viacerí Slováci vyhľadávajú švédskeho obchodníka aj za našimi hranicami, napríklad v Poľsku či Maďarsku.

Práve naši južní susedia sa teraz môžu pýšiť predajňou, akú nemá nikto iný. Na okraji Budapešti totiž otvorili prvú robotickú predajňu Ikea, vyplýva to z rozhovoru portálu Forbes. Veľká rekonštrukcia obchodného domu v Soroksári prebiehala prakticky celý rok a Švédi tu investovali približne 40 miliónov eur.

Zaujímavosťou je, že v rámci tejto predajne už reťazec využíva umelú inteligenciu, ktorá dokáže značne skrátiť niektoré procesy a tým v konečnom dôsledku pomôcť väčšiemu množstvu zákazníkov. „V systéme plánovania máme zabudovanú umelú inteligenciu, ktorú sme trénovali s našimi znalosťami o živote v domácnosti, a tá pomáha s plánovaním tak, aby bolo efektívne a funkčné,“ uviedol pre Forbes Tolga Öncü, globálny manažér pre maloobchod.

Ako ďalej dodal, kým v minulosti takéto úkony trvali zhruba hodinu, teraz sú ich vďaka AI schopní zvládnuť za 15 minút. Do značnej miery sa v budapeštianskom obchodnom dome využívajú roboty a automatizácia práce, pričom sa viac Ikea prepája s digitálnym svetom.

Öncü tiež potvrdil, že takýto koncept by chceli rozširovať aj do ďalších krajín, no zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, kde a kedy by to malo byť. „Najprv musíme zmerať a vyhodnotiť výsledky zmien, ktoré sme tu vykonali. Niektoré sú viditeľné okamžite, iné si vyžadujú viac času,“ povedal.

Vynovená predajňa s distribučným centrom v Budapešti je aktuálne najväčšia v Európe a tým, že sa nachádza v relatívne dostupnej vzdialenosti od našich hraníc, ju zrejme budú využívať aj niektorí Slováci.

Bude Ikea konečne aj v Košiciach?

Ako sme vás ešte koncom januára informovali, do Košíc mieri tajomný projekt, ktorý má viaceré predpoklady na to, aby sa opäť začalo špekulovať o výstavbe švédskeho nábytkárskeho domu v Košiciach. Východoslovenská metropola na obchodný dom Ikea čaká už takmer 25 rokov.

Predložený projekt hneď zaujal svojimi parametrami – celková podlahová plocha by mala mať okolo 46-tisíc metrov štvorcových. Pôjde tak o skutočne veľké obchodné centrum, ktoré sa rozmermi zaradí na druhé miesto za nákupný komplex Optima. V zámere sa tiež uvádza, že objekt bude využívaný na maloobchodný predaj rozličného tovaru pre domácnosti s príslušnými súvisiacimi službami parkovania, predaj výberových potravín či stravovacích zariadení.

V praxi by tak okrem obchodných priestorov mala byť zákazníkom k dispozícii aj reštaurácia. Investor má v pláne vybudovať objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kapacita parkoviska presiahne 700 áut. V dokumente sa ďalej uvádza, že prácu by tu mohlo nájsť až 460 zamestnancov a počíta sa s 1,5 miliónmi návštevníkov ročne. Podľa zverejnených parametrov je teda jasné, že pôjde o obrovský projekt.

V súvislosti s posunom v projekte sme kontaktovali aj zástupcov Ikey na Slovensku. Ako nám potvrdili, v otázke expanzie stále prebiehajú rôzne interné procesy. „V súčasnej dobe prebiehajú interné procesy týkajúce sa rozhodovania o budúcich investíciách v stredoeurópskom regióne, vrátane Slovenska. Preto nie sme v pozícii deliť sa o detaily možných expanzných plánov verejne,“ uviedla pre interez ešte v januári Veronika Bartošová, komunikačná koordinátorka spoločnosti.