Nové mesto na mape Slovenska? Megaprojekt neďaleko Bratislavy dostal zelenú, obytná zóna by mala poňať aj 50-tisíc ľudí

Zvyšujúci sa dopyt po bývaní v našom hlavnom meste a v jeho blízkom okolí dovoľuje developerom uvažovať aj o masívnejších projektoch, ktoré by ho dokázali uspokojiť. Už niekoľko rokov sa okrem samotnej Bratislavy rozrastajú aj priľahlé satelity vrátane Chorvátskeho Grobu. Práve tu holding Starland nakreslil masívny projekt.

Ten dostal názov City Park Triblavina a úradom bol predložený ešte v roku 2021. Príslušné orgány museli preskúmať jeho vplyv na životné prostredie, ale tiež infraštruktúru. Ako upozornili Hospodárske noviny, investor má už dnes v rukách súhlasné stanovisko a projekt dostal takpovediac zelenú. Ďalším krokom bude získanie stavebných povolení. Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol zverejnený na enviroportáli.

Súčasné plány počítajú s tým, že Starland by mohol v Chorvátskom Grobe vybudovať veľkú obytnú zónu pre zhruba 50-tisíc obyvateľov. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde v danom území k vzniku nového, moderného obytného územia s občianskou vybavenosťou pre širšie vrstvy obyvateľstva. V riešenom území budú okrem zariadení komerčnej občianskej vybavenosti charakteru obchodu a služieb umiestnené aj zariadenia verejnej občianskej vybavenosti,“ uvádza sa v zámere.

Obrovská investícia

Konkrétne by malo ísť o školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, športoviská, maloobchod, verejné stravovacie zariadenia a tiež finančné služby. Cieľom je vytvoriť samostatne fungujúci celok, ktorý bude na svojom území zastrešovať všetko potrebné bez nutnosti cestovať do Bratislavy či okolitých obcí.

Zaujímavosťou je, že v bratislavskom satelite by tak v konečnom dôsledku mohlo žiť viac ľudí ako vo Zvolene, v Prievidzi či Michalovciach. Ak by sa táto vízia naplnila, mohlo by ísť o jeden z najväčších projektov v stredoeurópskom regióne.

Kým pôvodné plány počítali so začiatkom výstavby v roku 2023, v súčasnosti to je prelom rokov 2025 a 2026. Očakávané náklady sa pohybujú na úrovni 250 – 300 miliónov eur. Ako ďalej z predložených dokumentov vyplýva, zásadnou otázkou bude aj problematika dopravného napojenia. To by mali zabezpečovať diaľnice D1 a D4, ale dokonca tiež nové koľajové spojenie, napojené na mestskú časť Vajnory.