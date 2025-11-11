Nechce na to ísť tradične. Jasmina Alagič prehovorila o budúcnosti syna Sanela, chcela by ho učiť doma

Rodičia dnes čoraz častejšie hľadajú alternatívne formy vzdelávania, ktoré by ich deťom ponúkli viac slobody a individuálny prístup.
K tejto myšlienke sa prikláňa aj moderátorka Jasmina Alagič, ktorá spolu s manželom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským premýšľa nad domácou výučbou svojho šesťročného syna Sanela. Pre Nový Čas prezradila, že téma vzdelávania ich syna je v ich domácnosti veľmi aktuálna. Ako starostliví rodičia sa snažia hľadať najlepšie možné riešenia, ktoré by zodpovedali ich hodnotám aj životnému štýlu.
Individuálny prístup a rozvoj podľa záujmov
Moderátorka priznala, že ju myšlienka domáceho vzdelávania oslovila najmä pre jeho osobný prístup a možnosť rozvíjať silné stránky dieťaťa. „Homeschooling (domáca výučba, pozn. red.) je jedna z horúcich tém u nás doma, pretože je to jedna z možností, ku ktorej by sme sa aj priklonili,“ prezradila Jasmina.
„Mne sa na homeschoolingu páči práve to, že deti sa pri ňom môžu posúvať smerom, ktorý im je najbližší a že sa rozvíja to, čo ich baví viac, ako možno to, čo ich nebaví, ale zároveň to všeobecné vzdelanie je pokryté. Páči sa mi na ňom, že deti pri ňom netrávia toľko času pri knihách, ako možno v škole,“ dodala brunetka.
