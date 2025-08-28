Nechali schátrať ikonickú pamiatku: Je výrazne narušená, tisíce ľudí sú pritom denne v jej blízkosti. Mesto robí, čo môže

Mesto Banská Bystrica dočasne ohradilo časť schodiska Mariánskeho stĺpa na Námestí SNP. Niektoré súčasti národnej kultúrnej pamiatky sú v zlom technickom stave a vyžadujú si obnovu, výrazne narušená je jedna z kartuší s nápisom GRATIA PLENA na strane od Kapitulskej ulice. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Znalecký posudok autorizovaného stavebného inžiniera z júla 2025 potvrdil, že niektoré časti národnej kultúrnej pamiatky Mariánsky stĺp sú v nevyhovujúcom technickom stave a môžu predstavovať potenciálne riziko pre bezpečnosť návštevníkov. Túto kultúrnu pamiatku využívajú denne obyvatelia i turisti na oddych, často sa stáva centrom zhromaždení a s obľubou ju navštevujú aj deti. Preto podnikáme potrebné kroky a zvažujeme rôzne možnosti riešenia danej situácie,“ uviedla Monika Supuková z oddelenia kultúry banskobystrického mestského úradu.
Vypracovali posudok
Statický posudok si dala samospráva vypracovať napriek nejasným vlastníckym vzťahom. Súbežne s činnosťami súvisiacimi s identifikáciou vlastníka mesto požiadalo o odbornú metodickú pomoc a o vykonanie štátneho pamiatkového dohľadu Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Banskej Bystrici.
„Na základe vykonanej obhliadky zástupca KPÚ potvrdil výrazne narušený stav jednej z kartuší s nápisom GRATIA PLENA na strane od Kapitulskej ulice. Túto časť sme zabezpečili a zamedzili k nej prístup. Odborníkov na obnovu pamiatok sme zároveň požiadali o vypracovanie návrhu technologického postupu bezpečného ukotvenia všetkých troch kartuší a vyčíslenie predpokladaných nákladov na vykonanie potrebných opráv,“ doplnil primátor Ján Nosko s tým, že mesto sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu celej kultúrnej pamiatky.
Mariánsky stĺp postavili v roku 1719 na znak vďaky Panne Márii za záchranu mesta pred morovou epidémiou. V roku 1964 pamiatku premiestnili do areálu mestského hradu. Na pôvodné miesto sa Mariánsky stĺp vrátil v roku 1994 v rámci celkovej rekonštrukcie hlavného banskobystrického námestia.
