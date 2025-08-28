Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník

Dvanásť. Presne toľkokrát sa mi v priebehu posledných sedem dní pokúšali dovolať neznáme čísla z Rakúska alebo z Českej republiky. A keďže som žila istý čas v Prahe, jeden z hovorov prichádzajúcich z Česka som prijala. Ozval sa robotický hlas, ktorý mi tvrdil, že má pre mňa prácu.
Telefonát som ukončila skôr, ako by zo mňa niekto na druhom konci mohol dostať akékoľvek údaje alebo prístupy, či sa pokúsil nainštalovať mi do mobilu aplikáciu na ovládnutie zariadenia.
Toto je príbeh so šťastným koncom. Zatiaľ. Nie každý však rozozná, že ide o podvod. Sú ľudia, ktorí na telefonáty naletia, s druhou stranou začnú udržiavať konverzáciu, ktorá vedie až k tomu, že jej poskytnú údaje zo svojho občianskeho preukazu či platobné údaje. A potom to už ide pomerne ľahko.
Ohrozenou skupinou je predovšetkým staršia generácia. Veľmi ľahko sa však môže stať, že sa vám ozve falošný bankár alebo falošný odborník na investície, a vy jeho zámer neodhalíte včas napriek tomu, že ste o podobných podvodoch informovaní.
O čo ide, prečo vám volajú čísla z Rakúska alebo z Českej republiky, čo robiť v prípade, že sa stanete ich obeťou, i to, na aké ďalšie podvody si dať pozor, pre interez vysvetlili špecialista na online bezpečnosť Karol Suchánek a etický hacker Pavol Lupták.
Volá zahraničné číslo
Vaše telefónne číslo môžu nájsť kdekoľvek. Ak ste objednávali niečo prostredníctvom e-shopu, ste prihlásení do nejakej aplikácie alebo súťaže, ktoré boli hacknuté, podvodníci sa k nemu dostanú už veľmi jednoducho.
Ich cieľ, keď už majú váš kontakt, je jednoduchý. Zmanipulovať a obrať vás o peniaze. To sa môže stať pomerne ľahko, avšak pokiaľ s nimi nezačnete komunikovať, nemali by ste sa ohroziť.
„Ich cieľom je vylákať od vás osobné údaje alebo platobné karty. Prvým krokom, ako sa môžete pred takýmto podvodom brániť, je nainštalovať si napríklad aplikáciu TrueCaller. Odporúčam tiež sledovať odborníkov a pravidelne kontrolovať výpisy z účtu, a to nielen vaše, ale aj vašej rodiny,“ hovorí Suchánek.
Postup je nasledovný: Druhá strana, ktorá sa skrýva za robotický hlas, ktorý je už vopred nahovorený, vám ponúkne skvelú príležitosť. Má pre vás pracovnú alebo falošnú investičnú ponuku, prípadne vám tvrdí, že sú vaše financie v ohrození.
Nemusí sa nič stať, ak…
„To, že ste prijali takýto hovor, nemusí nič znamenať. Pokiaľ im nezavoláte naspäť alebo s nimi nezačnete kooperovať, nemalo by sa nič stať. Podvodníci sa môžu snažiť nainštalovať vám do zariadenia nejakú aplikáciu na to, aby ho ovládli. Ak sa tak napokon aj stane, je nutné ju čím skôr odinštalovať hneď, ako to zistíte,“ vysvetľuje Lupták.
Ak začnete spolupracovať, presmerujú vás z hovoru na inú komunikačnú platformu, napríklad na Telegram či WhatsApp. Tam s vami začnú konverzovať rôzni ľudia, zväčša zo zahraničia, ktorí si v rámci písanej komunikácie dokážu lepšie premyslieť odpovede a presvedčiť vás o tom, že to s vami myslia dobre.
„Sú milí, príjemní. Hrajú s vami psychologickú hru, zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami,“ upozorňuje Suchánek a ďalej objasňuje svoje slová tým, že ak ide napríklad o falošné investície, postup podvodníkov je veľmi dobre premyslený.
Ak im vy pošlete tisíc eur, môže sa stať, že vám o týždeň pošlú späť 2-tisíc eur. A tak sa dobrovoľne rozhodnete poslať im ďalšie peniaze. Tie sa vám už ale nikdy nevrátia v žiadnej forme. Okradnete sami seba.
Chráňte sa a buďte opatrní
Stali ste sa obeťou podvodu. Prišli ste o peniaze a existuje riziko, že „druhá strana“ má stále vaše údaje, napríklad od platobnej karty alebo aplikácií v mobile. „Zmeňte si heslá aj PIN kódy. A podajte trestné oznámenie, i keď šanca na vyriešenie takéhoto prípadu je takmer nulová,“ odporúča Suchánek.
Spoločne s Luptákom sa zhodujú na tom, že polícia nie je schopná podvodníkov vypátrať a ani na to nemá dostatočné prostriedky. Zväčša ide totižto o skupiny, ktoré sa nachádzajú mimo Slovenska a ani to, že majú rakúske alebo české telefónne číslo, nemusí znamenať, že odtiaľ skutočne pochádzajú. Zväčša je to len preto, lebo v danej krajine majú „spriatelenú skupinu“.
„Treba si uvedomiť, že klasické telefonáty už nie sú bezpečné. Zo všetkých volajúcich mne osobne volá 90 % podvodníkov. Väčšina sú scammeri. Preto je najlepšie na komunikáciu používať end to end šifrované aplikácie, ako je Signal alebo WhatsApp,“ dodáva etický hacker s tým, že takýmto spôsobom je možné vyhnúť sa podvodom.
