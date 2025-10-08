Nechal ju samu v aute a šiel hľadať benzín. Dominika Kavaschová sa podelila o svoje skúsenosti so službou Bolt

Herečka Dominika Kavaschová sa pridala k ľuďom, ktorí majú s dopravnou spoločnosťou Bolt nepríjemné skúsenosti. Na sociálnej sieti sa podelila o to, čo sa jej stalo počas dvoch jázd, ktoré ju nielen vystrašili, ale aj znechutili.
Potom, čo sa na verejnosť dostal prípad Bratislavčanky, ktorá podľa portálu Topky počas jazdy s Boltom vyskočila z auta zo strachu, že ju vodič chce uniesť, sa k téme ozvala aj herečka Dominika Kavaschová. V instagramovom príbehu priznala, že má s dopravnou službou rovnako nepríjemnú skúsenosť.
Prišiel úplne iný muž a správal sa divne
Podľa Dominiky prvý incident začal už v momente, keď po ňu prišlo auto, ktoré šoféroval iný muž, než aký bol uvedený v aplikácii.
„Prišiel po mňa autom úplne iný chlap, ako bol na fotke. Bol evidentne pod vplyvom drog, čo mi došlo až počas jazdy, keď mal neadekvátne, nenormálne pohyby, pohľady a reakcie. Fakt som sa veľmi bála. Kto to bol? A prečo prišiel človek, ktorý vôbec nebol ten z fotky, netuším,“ napísala herečka.
