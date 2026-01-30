Nečakaný zlom v mladom veku: Obľúbený herec Jakub Švec priznal vyhorenie a náročné obdobie

Neprehliadnuteľného herca Jakuba Šveca poznajú diváci zo seriálov Dunaj, k vašim službám a Sľub, kde dlhodobo potvrdzuje svoj talent. V súkromí si však prešiel obdobím, ktoré ho postavilo pred zásadné otázky o vlastných hraniciach a tempe života.
Už v mladom veku sa dostal do bodu, keď sa jeho pracovné nasadenie zmenilo na vyčerpávajúci kolotoč. Náročné natáčanie, vysoké tempo práce a dlhé hodiny na pľaci boli realitou, s ktorou sa musel vyrovnávať takmer denne. Herec otvorene priznáva, že vyhorenie prišlo nečakane skoro a spočiatku mu vôbec nerozumel, ako prezradil v podcaste SME Closer talks.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nadšenie prerástlo do vyčerpania
Švec sa v rozhovore vrátil k obdobiu, keď mal sotva dvadsať rokov a všetko robil naplno, bez ohľadu na vlastné limity. „Mal som pocit, že to nie je možné, tak skoro. Som človek, ktorý keď sa do niečoho pustí ide na 300%. Vložím do toho všetko a som hrozne zanietený. Aj niektorí moji spolužiaci na vysokej škole boli zo mňa zúfalí lebo som bol schopný nonstop skúšať a večer som utekal do divadla alebo do kina. Do všetkého som sa púšťal s obrovskou silou. Čim som bol dlhšie na škole prichádzali aj nejaké ponuky a ja som to všetko bral a snažil som sa všetko stihnúť,“ opísal svoje nastavenie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nadšenie ho hnalo dopredu, no telo a psychika mali iný názor. „To však nebolo fyzicky možné, ale to som nevedel. Myslel som si, že čím viac sa do toho pustím, tým viac to prekonám,“ prezradil ďalej.
Nahlásiť chybu v článku