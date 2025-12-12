Nečakané rozhodnutie Jána Ďurovčíka. Jeho manželka vyšla s pravdou von, prečo si v muzikáli nezahrala

Foto: Instagram (barboradurovcikova)

Frederika Lyžičiar
Rozhodnutie nezúčastniť sa v ňom, bolo vedomým krokom.

Muzikál Rómeo a Júlia v Barbore Ďurovčíkovej nezanechal len umelecký dojem, ale dotkol sa jej ako človeka, otvoril v nej silné emócie a prinútil ju premýšľať o láske, vzťahoch aj o tom, čo je v živote skutočne podstatné.

Barbora Ďurovčíková pre portál Topky povedala, že sledovanie muzikálu Rómeo a Júlia bolo pre ňu výnimočne emotívne a zároveň potvrdilo, že rozhodnutie na čas spomaliť prišlo v správnej chvíli. Manželka režiséra Jána Ďurovčíka priznala, že silné umelecké dielo v nej otvorilo témy lásky, vzťahov a rovnováhy medzi prácou a osobným životom.

Slzy v hľadisku a obdiv k dielu

Muzikál Rómeo a Júlia Barbora sledovala z hľadiska, no emócie, ktoré v nej vyvolal, boli intenzívne. „Bolo to úžasné, ja som z toho úplne rozmazaná. Takéto diela asi ani nemôžem pozerať, pretože vždy pri nich plačem. Je to neskutočne silné a geniálne dielo – hudbou, spracovaním aj tým, ako je napísané.“


Osobitne vyzdvihla režijné spracovanie svojho manžela. „A práve tým prevedením, ako to Jano urobil, je to podľa mňa jednoducho génius.“

Neľutuje, že tentoraz nestála na javisku

