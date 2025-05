Nečakaná akcia USA: Trump údajne pripravuje plán na presídlenie milióna Palestínčanov do africkej krajiny

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje plán na trvalé presídlenie až jedného milióna Palestínčanov z Pásma Gazy do Líbye.

S odvolaním na päť osôb oboznámených s týmto plánom o tom v piatok informovala stanica NBC News, píše TASR.

Dva zdroje, ktoré majú priame informácie o plánoch, a bývalý americký predstaviteľ tvrdia, že administratíva vážne zvažuje tento plán a diskutovala o ňom aj s predstaviteľmi Líbye.

Výmenou za presídlenie obyvateľov palestínskej enklávy by podľa spomínaných zdrojov mohla Trumpova vláda Líbyi uvoľniť miliardy dolárov, ktoré Spojené štáty zmrazili pred viac ako desiatimi rokmi.

K dohode ešte neprišlo

Žiadna konečná dohoda ešte nebola dosiahnutá. Izrael, ktorý v Pásme Gazy vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hamas, bol o diskusiách americkej administratívy oboznámený.

NBC News informuje, že americké ministerstvo zahraničných vecí pred vydaním správy a možných plánoch administratívy nereagovalo na opakované žiadosti o vyjadrenie. Hovorca po zverejnení textu vyhlásil, že „tieto správy nie sú pravdivé“.

„Situácia priamo na mieste je pre takýto plán neudržateľná. Takýto plán nebol prerokovaný a nedáva žiadny zmysel,“ uviedol hovorca.

Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Básim Naím povedal, že o diskusiách o presídlení Palestínčanov do Líbye nič nevie. „Palestínčania sú hlboko zakorenení vo svojej vlasti, sú veľmi silno oddaní svojej domovine a sú pripravení bojovať až do konca a obetovať čokoľvek na obranu svojej krajiny, svojej vlasti, svojich rodín a budúcnosti svojich detí,“ povedal Naím. „

(Palestínčania) sú výlučne jedinou stranou, ktorá má právo rozhodovať za Palestínčanov, vrátane Gazy a obyvateľov Gazy, čo robiť a čo nerobiť,“ dodal.

Predstavitelia izraelskej vlády odmietli komentovať správy o americkom pláne, informuje americká stanica.

Presídlenie môže výrazne zaťažiť Líbyu

Líbya sa stále spamätáva z povstania z roku 2011, podporeného NATO, ktoré zvrhlo dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího, a má problémy postarať sa o svoje súčasné obyvateľstvo. Americký rezort diplomacie neodporúča svojim obyvateľom cestovať do tohto severoafrického štátu z dôvodu „zločinu, terorizmu, nevybuchnutých mín, občianskych nepokojov, únosov a ozbrojeného konfliktu“. Presídlenie až milióna Palestínčanov do Líbye by mohlo ešte viac zaťažiť túto krehkú krajinu.

Podľa NBC News je naďalej otvorená otázka, koľko Palestínčanov by dobrovoľne opustilo Gazu a šlo žiť do Líbye. Jedným z nápadov, o ktorých predstavitelia administratívy diskutovali, je poskytnúť Palestínčanom finančné stimuly, ako napríklad bezplatné bývanie a dokonca aj peňažný príspevok, uviedol bývalý americký predstaviteľ.

Ide o finančne náročný plán

Podrobnosti o tom, kedy a ako by sa Palestínčania na základe tohto plánu mali presídliť, sú nejasné. Úsilie presídliť až milión ľudí by podľa NBC News čelilo značným prekážkam. Išlo by o finančne náročný plán a nie je jasné, ako by Trumpova administratíva plánovala financovať tento presun.

S obnovou Pásma Gazy by po skončení vojny mohli podľa administratívy pomôcť arabské štáty, avšak tie pred niekoľkými mesiacmi jednoznačne odmietli Trumpovu myšlienku trvalého presídlenia Palestínčanov.

Predstavitelia americkej administratívy zvažujú aj možnosti prevozu Palestínčanov do Líbye, čo by bolo taktiež časovo náročné a nákladné. V prípade leteckej dopravy by na prevoz takého množstva ľudí bolo potrených približne 1173 letov najväčším osobným lietadlom na svete – Airbus A380.

Vláda amerického prezidenta v uplynulých týždňoch spomenula Líbyu aj ako možné miesto, kam by USA poslali deportovaných migrantov. Federálny sudca však tento mesiac zastavil plán poslať migrantov z USA do Líbye.

Izraelská armáda v noci na sobotu oznámila novú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, kde podľa AFP v piatok úrady zaznamenali viac ako 100 mŕtvych po izraelských útokoch.