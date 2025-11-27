Nebezpečná infekcia dorazila do Európy: Liečba je náročná a príznaky len tak neodhalíte, experti varujú pred celosvetovou hrozbou

Odborníci upozorňujú na rýchlo narastajúci výskyt zriedkavej hubovej infekcie, ktorá útočí najmä na oblasť slabín, stehien či zadku a ktorá si už vyžiadala stovky pacientov. Ide o takzvanú „superpleseň“, ktorá nereaguje na bežnú liečbu a do tela sa môže dostať aj obyčajným kontaktom kože na kožu.
Infekcia je veľmi nákazlivá a podľa lekárov sa často šíri v rámci jednej domácnosti. Stačí spoločný uterák, posteľná bielizeň alebo blízky fyzický kontakt. Informoval britský The Sun. Pleseň síce nie je smrteľná, lieči sa však veľmi ťažko a ľudia si ju často pomýlia s iným kožným ochorením, napríklad s ekzémom.
Podľa denníka sa výskyt tejto plesne zvýšil o takmer 500 %, odborníci preto zbystrili pozornosť.
„V Spojenom kráľovstve sa z toho stáva skutočne veľký problém,“ uviedol pre The Sun profesor Darius Armstrong-James z Imperial College London.
„Nevieme, do akej miery sa to u nás stane endemickým alebo pandemickým, no pribúdajúci počet nových prípadov v nemocniciach je už teraz veľmi znepokojujúci,“ dodal profesor.
Plesne ohrozujú celú Európu, niektoré sú extrémne nebezpečné
Vedci z rôznych krajín podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) upozorňujú na znepokojivý trend: pribúda plesní, ktoré už nereagujú na štandardnú liečbu antimykotikami. Do tejto skupiny patrí aj mimoriadne riziková Candida auris, ktorá sa v uplynulých rokoch objavila naprieč Európou.
Infekcie spôsobené týmto patogénom majú podľa štatistík smrtnosť medzi 29 a 53 percentami. Za jej expanziou stojí kombinácia viacerých faktorov. Jedným z nich je otepľovanie klímy, ktoré týmto mikroorganizmom pomáha zvládať vyššie teploty. Svoje zohráva aj neustály pohyb ľudí medzi krajinami, ktorý výrazne uľahčuje prenos plesní po celom svete.
Kým kedysi nedokázali mnohé plesne prežiť pri teplote ľudského tela, dnes sa adaptujú na zmenené podmienky rýchlejšie. Zároveň platí, že vývoj nových antimykotických prípravkov za týmto trendom zaostáva, čo situáciu ešte zhoršuje.
Nahlásiť chybu v článku