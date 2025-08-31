Návšteva Disneylandu sa skončila tragicky: Manželka márne volala o pomoc, jej muž zomrel na populárnej atrakcii

Návšteva Disneylandu v Hongkongu sa pre jednu rodinu nebude spájať so šťastnými spomienkami. Počas jazdy na tematickej atrakcii Ľadové kráľovstvo skolaboval 53-ročný turista z Filipín. Jeho manželka si všimla, že muž stratil vedomie, a okamžite privolala pomoc.
Personál aj záchranári začali s resuscitáciou, no muž bol po prevoze do nemocnice krátko predobedom vyhlásený za mŕtveho, píše New York Post.
Turista mal zdravotné problémy
Podľa polície sa incident odohral v piatok dopoludnia. Muž skolaboval počas pokojnej jazdy, ktorá nepatrí medzi adrenalínové atrakcie. Jeho manželka uviedla, že dlhšie trpel vážnymi zdravotnými problémami, vrátane srdcového ochorenia a vysokého krvného tlaku.
Disneyland vyjadril sústrasť
Úmrtie potvrdil filipínsky generálny konzulát v Hongkongu. Hovorca rezortu vyhlásil, že rodine bude poskytnutá pomoc a podpora. „Rezort hlboko ľutuje úmrtie hosťa a urobí všetko pre to, aby jeho rodine poskytol potrebnú pomoc. Prvé vyšetrovanie ukázalo, že incident nesúvisí s bezpečnosťou atrakcie,“ citoval Mirror.
