Petra Vajdová prehovorila o bolestivej minulosti. Telenovela Zradená odhalila jej vlastné rany

Herečka Petra Vajdová patrí k najvýraznejším hlasom slovenského dabingu a jej tvár si diváci spájajú s mnohými divadelnými i televíznymi úlohami. Popri pracovných úspechoch však zažila obdobia, ktoré preverili jej silu a schopnosť znovu sa postaviť na nohy.
Ako uvádza magazín Koktejl, herečka sa verejne priznala k problémom s alkoholom, ktoré vyústili do liečenia v roku 2017. V tom čase ju polícia pristihla za volantom s 2,4 promile alkoholu v krvi. Krátko po incidente nastúpila na protialkoholickú liečbu v Kroměříži, kde spoznala kamionistu Martina. Hoci bol vtedy ešte ženatý, po rozvode si dvojica povedala svoje „áno“. O dva roky neskôr sa im narodil syn Martinko, no manželstvo napriek tomu nevydržalo a Vajdová zostala s dieťaťom sama.
Nový škandál a opakovaná šanca
Po rokoch, keď sa zdalo, že má problémy pod kontrolou, sa meno Petry Vajdovej opäť objavilo v titulkoch. V lete 2024 narazila pri parkovaní do iného auta, pričom bola pod vplyvom alkoholu a v aute s ňou sedel aj jej malý syn.
Súd jej uložil ochranné protialkoholické a protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou a zároveň sedemročný zákaz šoférovania. Namiesto úteku pred verejnosťou sa však rozhodla pokračovať v práci a sústrediť sa na profesiu, ktorá ju vždy napĺňala, a tou je dabing.
