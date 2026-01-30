Návrat Kristíny do seriálu začal zostra. Kaskadérka odhalila zákulisie natáčania dramatickej scény v Dunaji

Po dlhšej prestávke sa do populárneho seriálu Dunaj, k vašim službám vracia jedna z jeho najobľúbenejších postáv – Kristína, ktorú stvárňuje herečka Ráchel Šoltésová. Jej comeback do 13. série už teraz rozdúchava emócie medzi fanúšikmi a sľubuje, že diváci uvidia postavu v úplne novom svetle.
Ráchel Šoltésová sa v rozhovoroch priznáva, že ponuka vrátiť sa do seriálu ju veľmi prekvapila a zároveň nesmierne potešila. Jej postava totiž prejde zásadnou osobnou zmenou, ktorá Kristínu od tej, ktorú diváci poznali, výrazne odlišuje. V nových epizódach teda už nejde len o romantické či každodenné výzvy, ale o dramatické životné zvraty, ktoré zanechajú hlbokú stopu v jej charaktere. Hneď na začiatku došlo k dramatickému momentu jej postavy, ako uviedol Nový čas.
Adrenalín, ktorý vyzerá skutočne
Jedna zo scén zachytáva Kristínu, ako sa po streľbe v lese pošmykne a padá po strmom svahu. Tento moment vyzerá na obrazovke veľmi realisticky – no ako sa ukázalo, nenatáčala ho priamo herečka, ale skúsená kaskadérka Denisa Juhos. „Padanie v lese bolo príjemné, lebo som nemusela padať sama. Kaskadérka to zvládla na jednotku a ja som jej len vytvorila začiatok pádu. Raz som dokonca skoro spadla, ale zachytila som sa o strom,“ ozrejmila Ráchel, ktorá má rada podobné adrenalínové natáčanie.
Nepekne poranená Kristína skončí v poľnej nemocnici, kam ju odnesú partizáni. Tam sa o ňu postará jej mama Vilma, ktorú stvárňuje Monika Hilmerová. Uvedenú scénu si užívala aj sama kaskadérka. V porovnaní s tým, čo už predtým natáčala, to išlo ľavou zadnou.
„Druhýkrát som kaskadérovala v Dunaji – prvýkrát za Kristínu Svarinskú a teraz za Ráchel Šoltésovú. Pád v lese prebiehal hladko, jediné, na čo som musela dávať pozor, bolo trafiť sa medzi dva kmene stromov, ktoré boli zakryté. Inak by som to opísala ako jeden z tých jednoduchších dní, ak to porovnám s prevrátením áut, ktoré mám najradšej, alebo s pádmi z výšok, prácou pod vodou v ľadovom jazere či pádmi z koní,“ prezradila Denisa Juhos, ktorá nezabudla pochváliť celý štáb i svojho šéfa.
