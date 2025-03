Našli sme skrytý klenot len za 25 eur: Boli sme prví hostia vôbec, na toto ubytovanie v lese nikdy v živote nezabudneme

Rozhodli sme sa však riskovať, aby ste vy nemuseli. V tomto prípade sa to náramne vyplatilo a tento zážitok si so sebou budeme niesť po celý zvyšok života.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Pri hľadaní nocľahu na platforme Airbnb je opatrnosť na mieste. My pri cestovaní väčšinou hľadáme ponuky, ktoré sú overené, prešli aspoň cez 50 hostí a majú vynikajúce recenzie. Tento mesiac sme sa však cítili dobrodružne a naša pozornosť padla na zvláštnu ponuku, ktorá vyčnievala ako čerešňa na torte.

„V našom lese na vás čaká útulná zemľanka s kozubom, pripravená stať sa vaším útočiskom,“ lákali hostitelia na cenu 25 eur. Znelo to dosť dobre na to, aby to v nás prebudilo pochybnosti. Napriek tomu sme boli rýchlo rozhodnutí — čosi také si nesmieme nechať ujsť.

Boli sme prví hostia vôbec, čakal nás výlet z rozprávky

Za jednu noc sme zaplatili dohromady 29 eur za dve osoby vrátane 4-eurového servisného poplatku platforme. Pred vyrážaním sme však netušili, že budeme prví hostia v novovybudovanej zemľanke na mieste, ktoré bolo ako vystrihnuté z rozprávky.

Cesta bola krkolomná — prechádzali sme južným Slovenskom cez malé dedinky a čoskoro boli na vozovke úplne sami. Posledných 45 minút cesty okolo nás prešli len dve autá mieriace opačným smerom. Aj obyvatelia v dedinách sa počas prejazdu zastavovali na okraji cesty a fascinovane nás pozorovali.

Posledný úsek cesty bol riadny off-road a my odporúčame zabudnúť na všetky mestské „fabky“ a čokoľvek, čo nie je aspoň kategória SUV, ideálne schopný 4×4.

Hostiteľka nabrala vodu zo studničky a napiekla cheesecake

Hostiteľka po nás prišla dolu do dedinky Španie pole — nabrala vodu zo studničky a priviedla nás do stredu lesa, medzi lúky, na ktorých sa rozlieha malý rodinný domček. Všade bolo nesmierne ticho a nádherná príroda. Vítali nás dve deti, priateľský manžel, biely majestátny kôň Laco a prítulný ryšavý kocúr.

Zistili sme, že zemľanka je novodokončená, spal v nej dvakrát len majiteľ s dcérami a my sme úplne prví hostia, ktorí ju budú môcť otestovať.

Samotné ubytovanie bolo nádherné — čerstvo dokončená zemľanka bola pokrytá zeleňou, vo vnútri dve postele s ovčou vlnou, hrubými perinami a neveľkým kozubom. Všade bolo nesmierne čisto a na les sme hľadeli priamo po otvorení dverí. Pani domu nám k tomu pripravila bazový čaj a domáci cheesecake.

Majitelia síce ponúkajú ubytovanie ako novinku, k nováčikom však určite nepatria. Hostia na platforme viac ako 11 rokov a majú samé dobré hodnotenia. Koncept zemľanky si prepožičali od Škandinávcov, ktorí údajne za podobné výlety platia aj 350 eur na noc.

Ich zámerom však nie je zarábať, ale prilákať ľudí do prírody a dať im možnosť zažiť kúsok pokoja a ticha.

Ponúkli nám dokonca možnosť previezť sa na koni a my sme sa po celý čas cítili ako v romantickom americkom filme.

Pobyt bol extrémne terapeutický. Majitelia sú tiež náramne priateľskí a môžete sa s nimi porozprávať o ich živote a o tom, ako si po rokoch v zahraničí kúpili 7 hektárov lesov. Avšak rovnako vám doprajú dostatok súkromia a vyrušovať vás po uhostení určite nebudú.

My sme sa pri lúčení podelili s opakujúcou sa myšlienkou, že ich život je ako „z rozprávky“ a pán majiteľ na to sebavedomo odpovedal: „To bol náš zámer.“

Pre nás sa tento výlet stal zážitkom nášho života. Odchádzali sme s nesmierne dobrým pocitom, náramne zrelaxovaní a voľbu izolovaného klenotu odporúčame každému všetkými desiatimi.