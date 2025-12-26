Násilná smrť na západe Slovenska: Družka mala nožom zaútočiť na 61-ročného muža, ten neprežil

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.

Z okolia Trnavy prichádzajú šokujúce správy. Polícia informovala, že sa od skorých ranných hodín zaoberá preverovaním oznámenia o úmrtí muža v rodinnom dome, v jednej z obcí v okrese. Prvotné zistenia nasvedčujú tomu, že muž zomrel na následky násilného konania inej osoby, uviedla na sociálnej sieti. 

Hádka a alkohol

Ako sa podarilo zistiť TV Markíze, obeťou má byť 61-ročný muž, na ktorého mala po hádke zaútočiť nožom 55-ročná družka pod vplyvom alkoholu.

„Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Podozrivá osoba je v rukách polície a bola obmedzená na osobnej slobode,“ uviedla polícia.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
