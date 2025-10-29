Napätie opäť rastie: Izrael podnikol rozsiahle útoky na Pásmo Gazy, umrelo najmenej 50 ľudí. Krehké prímerie je v ohrození

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Krehké prímerie medzi Izraelom a Hamasom je v ohrození.

Izraelská armáda oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul v utorok popoludní počas bojov v blízkosti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izrael v ten istý deň podnikol rozsiahle útoky na palestínske územie, pričom ako dôvod uviedol porušenie prímeria zo strany militantného hnutia Hamas.

Z palestínskej enklávy hlásia najmenej 50 mŕtvych a približne 200 zranených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Po náletoch hlásia najmenej 50 obetí, medzi nimi aj deti

Podľa vyhlásenia armády 37-ročný Yona Efraim Feldbaum „padol počas boja na južnom území Pásma Gazy“. Oblasť sa nachádza na východnej strane takzvanej žltej línie, ktorá je v rámci prímeria naďalej pod izraelskou kontrolou, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).

Z Pásma Gazy úrady po utorkových izraelských náletoch hlásia najmenej 50 obetí vrátane 22 detí. Zranenia utrpelo približne 200 ľudí, uviedol hovorca miestnej civilnej obrany Mahmúd Basal pre AFP.

Hamas popiera zodpovednosť za útoky

Médiá pred týmto rozsiahlym úderom informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Hnutie poprelo zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásilo, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí.

Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a ukončila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Prezident USA Donald Trump po týchto incidentoch uviedol, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. Zároveň však zdôraznil, že Izrael má právo reagovať: „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali naspäť a mali odpovedať,“ povedal Trump počas letu na palube Air Force One.

Foto: SITA/AP

Počet obetí stúpa, tímy stále hľadajú preživších

Počet obetí izraelských náletov v Pásme Gazy vzrástol na 30, uviedli tamojšie úrady pre agentúru AFP. Izrael v utorok podnikol útoky na palestínske územie po obvinení hnutia Hamas z napadnutia izraelských jednotiek a porušenia dohody o prímerí, informuje TASR.

„V dôsledku izraelských útokov na Pásmo Gazy zahynulo najmenej 30 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Naše tímy stále pracujú na vyťahovaní mŕtvych a zranených spod trosiek,“ uviedol hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Podľa agentúry Reuters došlo k úmrtiam aj v meste Gaza či v Chán Júnise na juhu enklávy. Izraelská armáda sa k útokom zatiaľ nevyjadrila.

Netanjahu obvinil Hamas z porušenia dohody

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo hnutie údajne odovzdalo len časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. V reakcii na to nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy.

Foto: SITA/AP

Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Hamas odkladá odovzdanie ďalších tiel rukojemníkov

Americký viceprezident J. D. Vance reagoval, že prímerie naďalej platí. „To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ povedal pre stanicu FOX News. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ dodal s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Izraelské médiá v utorok informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu pásma. Armáda tieto správy nekomentovala. Hamas poprel zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásil, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí.

Hnutie zároveň oznámilo, že v reakcii na izraelskú eskaláciu odkladá odovzdanie ďalšieho tela izraelského rukojemníka. Dodalo, že pokračujúce útoky ohrozujú aj pátranie po zvyšných telách, ktoré prisľúbilo odovzdať v rámci prvej fázy mierovej dohody.

