Napäté rokovania o mieri sa presúvajú do Bruselu: Zelenskyj, Rutte a lídri EÚ budú hľadať jednotný postup voči Rusku

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na rokovania, ktoré budú nasledovať po stretnutí britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a Zelenského v Londýne, boli pozvaní aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Očakávané témy rokovaní
Podľa hovorkyne predsedníčky EK budú politici na večeri pravdepodobne diskutovať o prebiehajúcich snahách o mier na Ukrajine, ako aj o pôžičke EÚ na reparácie pre Ukrajinu.
Podľa oficiálnych informácií z Ríma sa Zelenskyj nasledujúci deň stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Obavy Európanov z mierového plánu USA
Mnohí Európania sa obávajú, že Ukrajina by mohla byť v rámci aktuálneho mierového plánu USA prinútená robiť ústupky voči Rusku, čo by podľa nich mohlo v konečnom dôsledku zhoršiť bezpečnostnú situáciu v celej Európe, konštatuje DPA.
