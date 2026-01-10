Najväčšia zmena, ktorá v roku 2026 pripraví dôchodcov o peniaze: Namiesto stoviek eur dostanú len drobné

Každý rok sa dôchodcovia tešia na tri druhy prilepšenia. Na začiatku roka je to valorizácia a na jeho konci rodičovský a trinásty dôchodok. Posledný spomínaný je na najbližšie roky zmrazený na stabilnej sume, zatiaľ čo rodičovský sa po novom riadi prísnejšími pravidlami, ktoré seniorom toľko nedožičia.
Ako sme vás informovali v článku, rodičovský dôchodok sa od minulého roka ráta podľa nových pravidiel a tie budú platiť aj tento rok. Prvýkrát bude novým spôsobom rodičovský dôchodok vyplatený v roku 2026, pričom minulý rok pre zmenu pravidiel dôchodcovia toto prilepšenie nedostali.
Ako bude vyzerať v praxi
Výška rodičovského dôchodku sa vyráta na základe údajov z daňových priznaní za predchádzajúci rok, teda za rok 2025. Deti budú môcť každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, poukázať dve percentá dane z príjmu. Sumy tak budú individuálne a odvíjať sa budú od zaplatených daní.
V praxi sa to dá ukázať na jednoduchom príklade. Ak daň dieťaťa dosiahla hodnotu 1 000 eur a rozhodne sa jednému z rodičov darovať 2 percentá z tejto sumy, v skutočnosti mu dá ako rodičovský dôchodok 20 eur.
Ak dieťa niektorého dôchodcu dane neodvádza, nárok na rodičovský dôchodok mu nevznikne a to samozrejme platí aj v prípade, že dôchodca žiadne deti nemá.
Na porovnanie – naposledy bol rodičovský dôchodok vyplatený podľa starých pravidiel v roku 2024. Podľa údajov Sociálnej poisťovne to znamenalo, že dôchodcovia dostávali za jedno dieťa maximálne 23,50 eura mesačne, teda 282 eur za celý rok. Zatiaľ čo sa tak táto suma približovala k 300 eurám, podľa nových pravidiel sa len máloktorý senior dostane cez hranicu 40 eur. Tú by mohli prekročiť len tí seniori, ktorých deti poberajú plat viac než 1 600 eur v hrubom.
