Najväčšia nočná mora sa zmenila na realitu: Lietadlo plné ľudí už nedokázalo zastaviť, skončilo vo vode

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pri pokuse o pristátie lietadlo zišlo z dráhy.

Lietadlo s 55 osobami na palube v utorok nedokázalo zastaviť na pristávacej dráhe medzinárodného letiska v somálskej metropole Mogadišo a skončilo v plytkej vode na neďalekej pláži. Lietadlo pristávalo núdzovo už krátko po štarte pre technické problémy, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Na palube lietadla spoločnosti Starsky Aviation sa nachádzalo 50 pasažierov a päť členov posádky, pričom boli všetci bezpečne evakuovaní, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ leteckej spoločnosti. „Lietadlo nedokázalo zastaviť na pristávacej dráhe“ pred tým, ako zišlo na pobrežie Indického oceánu neďaleko letiska, povedal riaditeľ a dodal, že pri tom „nikto nezahynul ani neutrpel zranenia“.

Šťastie v nešťastí

Ministerstvo dopravy potvrdilo, že záchrannému tímu sa podarilo nájsť všetkých pasažierov a že došlo výhradne k poškodeniu lietadla. Príčina havárie bude dôkladne vyšetrená, doplnil. Lietadlo smerovalo do mesta Gaalkacyo, keď približne 15 minút po štarte nastali komplikácie, povedal miestnym médiám predstaviteľ somálskeho úradu civilného letectva. Pri pokuse o pristátie podľa neho lietadlo zišlo z dráhy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Kanadu myslí celý svet: Po streľbe je 10 mŕtvych a 27 ranených, útočníčkou bola…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac