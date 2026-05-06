Objavilo sa „super El Niño“ a naberá na sile: Odborníci sú znepokojení, najbližšie mesiace môžu byť kritické

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Existujú prvé náznaky, že by tento jav mohol byť mimoriadne silný.

Ázia, ktorá sa už vyrovnáva s dôsledkami konfliktov na Blízkom východe, môže čeliť ďalšej vážnej výzve v podobe silného klimatického javu El Niño. Ten by mohol zvýšiť dopyt po energiách, oslabiť výrobu z vodných elektrární a negatívne zasiahnuť poľnohospodárstvo v regióne.

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) existujú prvé náznaky, že by tento jav mohol byť mimoriadne silný – niektorí ho označujú ako „super El Niño“, hoci vedci tento termín oficiálne nepoužívajú. Fenomén môže vzniknúť už v období od mája do júla. Môže so sebou priniesť výrazné zmeny v počasí, vrátane sucha, horúčav či intenzívnych zrážok.

Klimatológ Peter van Rensch upozornil, že aktuálne podmienky pripomínajú situáciu z rokov 1997 – 1998, keď sa vyskytlo jedno z najsilnejších javov El Niño v histórii. „Vyzerá to trochu ako to, čo sme videli v rokoch 1997 – 1998, a to bol pravdepodobne najsilnejší El Niño,“ uviedol. Zároveň však dodal, že vývoj zostáva neistý.

Obrovské sucho

Práve El Niño z roku 1997 spôsobilo katastrofálne sucho a rozsiahle lesné požiare v Indonézii, ktoré zničili milióny hektárov pôdy a spôsobili regionálne znečistenie ovzdušia. Indonézske úrady už teraz varujú pred možnými extrémne nízkymi zrážkami a identifikovali oblasti s vysokým rizikom požiarov. Situáciu komplikuje aj napätie v oblasti Hormuzského prielivu, kde konflikty narušili dodávky ropy a plynu.

Ilustračná foto: Pexels

Podľa expertky Haneey Isaadovej by vyššie teploty mohli ešte viac zaťažiť energetické siete: „Napäté dodávky povedú k ďalšiemu obmedzovaniu palív, riadeniu spotreby a zníženiu ekonomickej aktivity… čo ovplyvní celkový rast HDP.“ Riziká sa týkajú aj krajín závislých od vodnej energie. Dinita Setyawatiová upozornila: „Väčšina krajín ASEAN (Združenia národov juhovýchodnej Ázie) využíva veľa vodnej energie,“ pričom obzvlášť zraniteľné sú oblasti ako Mekong, Nepál či časti Malajzie.

Nedostatok zrážok by mohol výrazne obmedziť výrobu elektriny, ako sa to stalo napríklad v Číne v roku 2022. Okrem energetiky je ohrozené aj poľnohospodárstvo. Vyššie teploty a sucho môžu znížiť úrodu, zatiaľ čo rastúce ceny hnojív a palív – spôsobené konfliktmi – zvyšujú náklady farmárov.

Analytici varujú, že to môže viesť k rastu cien potravín a zhoršeniu potravinovej bezpečnosti v regióne.Odborníci preto zdôrazňujú potrebu posilniť odolnosť energetických systémov a investovať do obnoviteľných zdrojov. „Solárna a veterná energia spolu s batériami poskytujú odolnejšiu infraštruktúru než centralizované fosílne systémy,“ uviedla Setyawatiová.

