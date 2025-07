Najskôr výbuch, potom ohnivá guľa: Neďaleko Londýna sa zrútilo lietadlo, obeťami havárie sú piloti, zdravotná sestra a lekár

Obeťami nedeľňajšej havárie malého lietadla, ktoré sa krátko po vzlietnutí z medzinárodného letiska Southend neďaleko Londýna zrútilo, sú podľa polície dvaja piloti, zdravotná sestra a lekár. Lietadlo predtým priviezlo do Spojeného kráľovstva pacienta, ktorý mal v krajine podstúpiť liečbu.

Následne havarovalo na ceste späť do Holandska. TASR o tom píše na základe správy televízie Sky News. Podľa médií bola jednou z obetí 31-ročná zdravotná sestra María Fernanda Rojasová Ortizová, nemecká občianka pôvodom z Čile, a ďalšou 46-ročný lekár Matthias Eyl z Nemecka. Obaja piloti boli údajne Holanďania.

Polícia v grófstve Essex v utorok potvrdila, že zaistila telá troch obetí a „pracuje na získaní štvrtého v priebehu najbližších 24 hodín“. Potvrdila tiež, že spolupracuje s Úradom pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) a s koronerom.

