Výbuch otriasol okolím: Malé lietadlo sa po páde zmenilo na ohnivú guľu, svedkovia boli v šoku, opísali chvíle hrôzy

Na letisku London Southend v Spojenom kráľovstve došlo v nedeľu popoludní k hrozivo vyzerajúcej leteckej nehode. Krátko po 16. hodine miestneho času sa tam zrútilo malé lietadlo, ktoré po dopade okamžite explodovalo a zmenilo sa na ohnivú guľu, z ktorej sa šíril dym.

Na incident upozornil portál UKNIP, ktorý zároveň zverejnil prvé výpovede svedkov aj zábery z miesta nehody.

Podľa očitých svedkov sa lietadlo po páde okamžite vznietilo. Nad letiskom sa objavil stĺp hustého čierneho dymu, ktorý bolo vidieť aj z okolitých domov. Zatiaľ nie je potvrdené, či si nehoda vyžiadala zranených alebo obete.

Na miesto dorazili záchranné a bezpečnostné zložky. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, úrady ju vyšetrujú. Prevádzka na letisku bola dočasne pozastavená.

