Najradšej by zabudli, že ju niekedy jedli: Pokrm je pre niektorých delikatesou, pre iných nočnou morou

Petra Sušaninová
Toto jedlo nie je nič pre slabšie žalúdky.

V každom kúte sveta sa za delikatesu považuje niečo iné. Durian či tisícročné vajíčka nedokáže stráviť každý. V britskej kuchyni nájdete podobný „klenot“, na ktorý niektorí nedajú dopustiť, iným ale spôsobil traumu.

Lacné a dostupné jedlo

Británia je okrem iného známa tým, že domáci milujú rybu a hranolčeky. Vedeli ste však, že niektorí za delikatesu považujú úhora v zelenom aspiku? Ako sa dozvedáme z webu Eeliad, história tohto pokrmu siaha do 18. storočia. Popularite sa tešil najmä v Londýne. Keďže úhorov bolo v Temži dostatok, bol lacnou a dostupnou alternatívou. Dokonca sa predával aj v stánkoch na ulici.

Foto: Footballbooks, Public domain, via Wikimedia Commons

Aby sa úhor mohol konzumovať aj po dobu niekoľkých dní, bol uvarený a zaliaty aspikom. Po čase popularita úhora v aspiku upadla, no po desaťročiach sa pokrm začal opäť objavovať v ponukách podnikov. Nájdete aj reštaurácie, kde je úhor hlavnou hviezdou a na jeho počesť sa organizujú dokonca aj festivaly.

Niektorí ho nenávidia, iní na pokrm nedajú dopustiť

Úhor v aspiku má údajne špecifickú chuť a textúru, ktorá však nesadne každému. O svoje názory sa podelili aj ľudia vo vlákne na Reddite. Na otázku, čo si ľudia myslia o úhorovi v aspiku, jeden z používateľov napísal, že sa na to radšej snaží nemyslieť. Niektorí zachádzajú ešte ďalej a tvrdia, že je to niečo absolútne nechutné.

What do you think about jellied eels?
byu/ShitBritishFood inUKfood

Vraj už samotný úhor vyzerá príšerne, nehovoriac o tom, ako vyzerá a chutí úhor v aspiku. Nájdu sa takí, ktorí pokrm označujú priam za ohavnosť. Jeden z používateľov sa pýta, prečo by niekto vôbec jedol úhora v aspiku, keď si môže vyberať z tisícok lepších jedál. Samozrejme, vždy platí, že sto ľudí, sto chutí. Nájdu sa preto takí, ktorí úhora v aspiku majú naozaj radi a doprajú si ho kedykoľvek, keď na neho v reštaurácii natrafia.

