Častá chyba, ktorá kradne zdravie: Podobné jedlo nikdy nejedzte, je kontaminované. Dá sa tomu ľahko predísť

Sú vo vzduchu, v pôde, nachádzajú sa už dokonca aj v tých najodľahlejších častiach našej planéty. A kým sa svet radikálnym spôsobom nezačne točiť do opačnej strany, inak to ani nebude. Ale to neznamená, že sa im musíme vystavovať „dobrovoľne“.
Ľudia, ktorí si kupujú polotovar v plastovom obale len preto, aby jeho povrch prepichli vidličkou a zohriali si obed v mikrovlnnej rúre, sa zbytočne vystavujú vysokému riziku kontaminácie mikroplastami. Počas tepelnej úpravy sa mikroplasty uvoľňujú do jedla, čím znižujú jeho bezpečnosť.
Počas zohrievania, rovnako ako pri narušení povrchu plastového obalu, sa totiž do jedla uvoľní obrovský počet mikroplastov. O častej chybe priniesol správu portál CNN Prima News s odvolaním sa na vyjadrenia odborníkov vrátane molekulárneho biológa Františka Knoblocha.
Dózy, krabičky, obaly
Mikroplasty sú pre naše telo ako akási časovaná bomba, opísal odborník.
Zahriaty či poškriabaný plast však zvyšuje riziko, že sa ich do tela dostane oveľa viac. Zároveň rastie aj riziko ich prieniku cez črevnú bariéru do krvi.
Akákoľvek vysoká teplota totiž spôsobuje uvoľňovanie plastov do potravín. Odborníci sa preto zhodli na tom, že akékoľvek jedlo by sme pri zohrievaní nikdy nemali nechávať v plastovej krabičke či obale.
Podľa slov portálu pritom dnes človek ročne skonzumuje množstvo mikroplastov, zodpovedajúce jednej platobnej karte.
