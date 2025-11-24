Najkrajším mužom Európy sa opäť stal Slovák. Peter Janiga známy z Farmy obhájil titul svojho predchodcu

Foto: archív Peter Janiga

Dana Kleinová
Peter Janiga priniesol domov kontinentálnu korunu.

Slovensko sa opäť ocitlo v centre svetovej pozornosti. Po minuloročnom triumfe Kevina Mruškoviča v Thajsku prichádza ďalší nezabudnuteľný moment. Na exotickom Bali získal titul Man of the Year Europe 2025 slovenský delegát Peter Janiga, reprezentant agentúry OKLAMČÁK PRODUCTION. Víťaz reality šou Farma ukázal, že charizma, pracovitosť a ľudskosť dokážu osloviť aj na najprestížnejšej svetovej súťaži mužskej krásy.

Peter Janiga, víťaz populárnej reality šou Farma a talentovaný mladý muž z Prešova, zaujal porotu osobnosťou, reprezentáciou aj profesionálnym vystupovaním. Získal kontinentálny titul Najkrajší Európan a potvrdil, že slovenskí muži patria medzi najvýraznejších na svete.

Foto: archív Peter Janiga

„Tento titul je pre mňa potvrdením, že aj obyčajné príbehy môžu viesť k veľkým veciam. Nie je to len ocenenie vzhľadu, ale aj práce, ktorú som do toho vložil. Chcem, aby to nebol koniec, ale začiatok niečoho väčšieho,“ skonštatoval Peter Janiga.

Očaril nielen vzhľadom, ale aj osobnosťou

Súťaž na Bali bola o niečom oveľa hlbšom než len o vzhľade. Súťažiaci prechádzali sériou úloh – rozhovory s porotou, charitatívne projekty, talentová časť, športové výzvy či spoločenské aktivity. Peter v talentovej disciplíne zaujal autentickým prejavom ako tanečník umeleckého ľudového súboru z Prešova.

„Každý z nás prišiel s vlastným príbehom. A atmosféra bola nádherná – rešpekt, podpora, priateľstvá. Na konci nešlo len o titul, ale o ľudskosť, ktorú si odnášame,“ opisuje charizmatický Peter Janiga.

Dva roky po sebe prinášajú slovenskí delegáti na Man of the Year kontinentálne či svetové tituly. Úspechy potvrdzujú, že Slovensko má talent, profesionalitu aj výnimočných reprezentantov.

„Nič nie je samozrejmé. Každý deň je novou príležitosťou ukázať, kým sme. Tento titul je začiatok. A ja chcem rásť ďalej,“ uzatvára najkrajší muž Európy 2025 Peter Janiga.

Slovák vyhral už druhý rok po sebe

Za Janigovým úspechom stojí skúsený tím – zakladateľ a prezident Agentúry Jozef Oklamčák, riaditeľ súťaže Radoslav Orenič a kreatívny riaditeľ a módny dizajnér Jozef Grondžák. Zakladateľ a prezident agentúry Jozef Oklamčák, ktorý v roku 1996 odštartoval éru súťaží mužskej krásy na Slovensku, s pýchou pripomína, že tento titul nenastal náhodou.

„Minulý rok získal Kevin Mruškovič titul Man of the Year a zapísal nás do svetovej histórie. A teraz Peter potvrdil, že to nebola náhoda – slovenskí muži jednoducho patria medzi najvýraznejších v Európe.“ Prezident Jozef Oklamčák dodáva, že za posledné roky vznikla silná spolupráca medzi ním, fotografom a riaditeľom licencie Radoslavom Oreničom a kreatívnym riaditeľom Jozefom Grondžákom: „Práve vďaka nim prišli veľké medzinárodné triumfy – a som hrdý, že pokračujú.“

Foto: archív Peter Janiga

Radoslav Orenič, ktorý viedol prípravu slovenského delegáta, zdôrazňuje, že za Petrovým úspechom stojí dlhodobá práca, nie šťastie. „Nič z toho nebolo náhodné. Licenciu na Man of the Year sme získavali takmer dva roky. A výber kandidáta nie je rozhodnutie jedného človeka – musí nás presvedčiť všetkých. Peter nás presvedčil svojím talentom, charakterom a pracovitosťou,“ prezradil riaditeľ súťaže a fotograf Radoslav Orenič.

Orenič opisuje, čo všetko príprava zahŕňala: množstvo fotení, tréning pózovania, prepracované interview otázky, rozvoj verbálneho prejavu, tréning chôdze po móle či detailné plánovanie celej prezentácie. „Peter je „makač“. Pracoval na sebe každý deň. Chcel uspieť, a preto uspel.“

Kľúčovou súčasťou reprezentácie bola aj vizuálna stránka. O tú sa postaral módny dizajnér a kreatívny riaditeľ Jozef Grondžák, ktorý stojí za značkou Lombardi Fashion House. „Bolo pre mňa potešením pripravovať styling na súťaž takéhoto formátu. Starostlivo sme vyberali smokingy, saká a outfity, aby v nich Peter pôsobil prirodzene a zároveň výnimočne. Je profesionálny, disciplinovaný a má prirodzený šarm – bolo radosťou s ním pracovať,“ hovorí módny dizajnér Jozef Grondžák a dodáva, že elegancia nie je len o obleku: „Je to spôsob, akým človek kráča, pozerá sa, cíti sám seba. Peter to mal – a preto uspel.“

