Najhoršie účesy, ktoré vám zbytočne pridajú vek. Vyhnite sa týmto bežným chybám, budete vyzerať staršie

Foto: Image by freepik, Image by freepic.diller on Freepik

Jana Petrejová
Koruna krásy má veľký podiel na tom, ako pôsobíte na druhých.

Na starnutí nie je nič zlé. Ide o prirodzený proces, ktorým si prejde každá žena, preto ho treba prijať. Bohužiaľ, mnohé ženy majú tendenciu zvoliť si účes, ktorý starnutie urýchli. Aspoň na prvý pohľad, keďže koruna krásy má veľký vplv na celkový vzhľad a tak, ako dokáže človeka omladiť, vie ho spraviť starším. 

Nežnejšie pohlavie je neustále bombardované tipmi, ako vyzerať mladšie. Je nespočetné množstvo spôsobov, ako si ubrať vek a jedným z nich je venovať pozornosť svojim vlasom. Zbytočne si dáte sexi blúzku alebo mejkap, ktorý vás omladí, ak budete mať hrivu upravenú do podoby, ktorá vám nebude príliš lichotiť. Akým chybám, čo sa týka úpravy vlasov, sa treba podľa portálu Reader’s Digest vyhnúť, ak nechcete vyzerať staršie?

Dlhé vlasy

Máme tendenciu spájať si dlhšie vlasy s mladosťou, ale celebritný kaderník Nunzio Saviano, majiteľ salónu Nunzio Saviano v New Yorku, hovorí, že s pribúdajúcim vekom sa prejavuje skôr opačný efekt.

Dlhšie vlasy totiž vyzerajú redšie. Jeho preferovaný vzhľad? „Vlasy po kľúčnu kosť alebo bob vyzerajú šik,“ radí odborník. „Ak máte oválnu podlhovastú tvár, bob ju môže skrátiť a ak máte okrúhlu tvár, môže ju predĺžiť. Ako postupne starnete, funguje to na každého.“

Cestička uprostred

