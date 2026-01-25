Najdrahší stál 85 miliónov: Žena sa hrala na boháčku, ktorá hľadá nový byt a uvedomila si niečo smutné

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Andi Schmiedová chcela získať prístup do najviac exkluzívnych nehnuteľností v New Yorku.

Tvrdí, že luxusný realitný trh manipuluje urbanizmus spôsobom, ktorý prináša ostatným veľké nevýhody.

V rozhovore pre Vice vysvetlila, že pri návšteve Empire State Building si všimla veľký počet budov, ktoré sú rovnako vysoké alebo dokonca vyššie než slávny objekt. Plánovala navštíviť aj ďalšie budovy v rámci prípravy svojej knihy.

Vybrala si 25 luxusných výškových budov, aby vytvorila fotografickú sériu, ktorá by ukázala, ako vyzerá najdrahší a údajne „najlepší výhľad“, ktorý v New Yorku môžete „súkromne vlastniť“. A čím viac času projektu venovala, tým jasnejšie si uvedomovala, aký je svet luxusných realít šialený a bizarný.

Čoskoro narazila na neprekonateľnú prekážku: do mnohých nehnuteľností bežných smrteľníkov vôbec nepustia. Rozhodla sa preto na pár mesiacov hrať na miliardárku, ktorá hľadá nehnuteľnosť.

Ako oklamala profesionálnych realitných maklérov?

Andi si pre projekt vytvorila persónu menom Gabriella. Snažila sa prispôsobiť svojej miliardárskej verzii všetko – od obuvi po oblečenie – a počas niekoľkých mesiacov viedla dvojitý život medzi Brooklynom a Manhattanom.

Meno „Gabriella“ si zvolila, pretože je to jej druhé meno (Andi Gabriella Schmiedová) a chcela sa uistiť, že nevznikne problém, ak by niektorý realitný maklér skontroloval informácie z jej dokladov.

New York
Pexels

Prezradila, že na začiatku bola posadnutá drobnými detailmi: pred každou obhliadkou napríklad podstupovala manikúru. „Kvôli projektu som musela všade nosiť zrkadlovku, čo bolo v očiach maklérov určite zvláštne. Potom som si však uvedomila, že čím čudnejšie sa správam, tým viac pôsobím dojmom, že som skutočne miliardárkou a je mi totálne jedno, čo si kto o mne myslí,“ opisuje.

Daniel Rosenstein, realitný maklér, ktorého spoznala počas investigatívy, priznal, že jej vízia ho spočiatku urazila. Cítil sa, akoby sa vysmievala ich profesii. Postupne však pochopil, s čím projekt vzniká a uznal jej pravdu: väčšina bežných ľudí sa k týmto nehnuteľnostiam nikdy nedostane. Neskôr jej dokonca poradil, aby maklérov oslovovala s tým, že sa obzerá po tzv. pied-à-terre – type obydlia, ktoré si obstaráva veľa ultraboháčov a ide o druhý, tretí či dokonca piaty domov, v ktorom sa môžu usadiť pri návšteve mesta alebo krátkodobom pobyte.

Ako vyzerali obhliadky a čo si všimla?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac