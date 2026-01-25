Najdrahší stál 85 miliónov: Žena sa hrala na boháčku, ktorá hľadá nový byt a uvedomila si niečo smutné

Tvrdí, že luxusný realitný trh manipuluje urbanizmus spôsobom, ktorý prináša ostatným veľké nevýhody.
V rozhovore pre Vice vysvetlila, že pri návšteve Empire State Building si všimla veľký počet budov, ktoré sú rovnako vysoké alebo dokonca vyššie než slávny objekt. Plánovala navštíviť aj ďalšie budovy v rámci prípravy svojej knihy.
Vybrala si 25 luxusných výškových budov, aby vytvorila fotografickú sériu, ktorá by ukázala, ako vyzerá najdrahší a údajne „najlepší výhľad“, ktorý v New Yorku môžete „súkromne vlastniť“. A čím viac času projektu venovala, tým jasnejšie si uvedomovala, aký je svet luxusných realít šialený a bizarný.
Čoskoro narazila na neprekonateľnú prekážku: do mnohých nehnuteľností bežných smrteľníkov vôbec nepustia. Rozhodla sa preto na pár mesiacov hrať na miliardárku, ktorá hľadá nehnuteľnosť.
Ako oklamala profesionálnych realitných maklérov?
Andi si pre projekt vytvorila persónu menom Gabriella. Snažila sa prispôsobiť svojej miliardárskej verzii všetko – od obuvi po oblečenie – a počas niekoľkých mesiacov viedla dvojitý život medzi Brooklynom a Manhattanom.
Meno „Gabriella“ si zvolila, pretože je to jej druhé meno (Andi Gabriella Schmiedová) a chcela sa uistiť, že nevznikne problém, ak by niektorý realitný maklér skontroloval informácie z jej dokladov.
Prezradila, že na začiatku bola posadnutá drobnými detailmi: pred každou obhliadkou napríklad podstupovala manikúru. „Kvôli projektu som musela všade nosiť zrkadlovku, čo bolo v očiach maklérov určite zvláštne. Potom som si však uvedomila, že čím čudnejšie sa správam, tým viac pôsobím dojmom, že som skutočne miliardárkou a je mi totálne jedno, čo si kto o mne myslí,“ opisuje.
Daniel Rosenstein, realitný maklér, ktorého spoznala počas investigatívy, priznal, že jej vízia ho spočiatku urazila. Cítil sa, akoby sa vysmievala ich profesii. Postupne však pochopil, s čím projekt vzniká a uznal jej pravdu: väčšina bežných ľudí sa k týmto nehnuteľnostiam nikdy nedostane. Neskôr jej dokonca poradil, aby maklérov oslovovala s tým, že sa obzerá po tzv. pied-à-terre – type obydlia, ktoré si obstaráva veľa ultraboháčov a ide o druhý, tretí či dokonca piaty domov, v ktorom sa môžu usadiť pri návšteve mesta alebo krátkodobom pobyte.
