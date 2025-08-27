Nahnevaní lekári reagujú na Kotlára: Útoky prekročili všetky červené čiary. Hrozí, že budeme zaostávať

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Koronavírus
Poprední odborníci bijú na poplach.

Lekári z iniciatívy Lekári nahlas odsúdili dehonestovanie vedeckých inštitúcií. Vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška a ministra školstva Tomáš Druckera (obaja Hlas-SD), aby sa jednoznačne postavili za Slovenskú akadémiu vied (SAV). Tvrdia, že vyjadrenia predstaviteľov vládnej moci voči SAV prekročili všetky „červené čiary“.

„Vyzývame ministra zdravotníctva a ministra školstva a vedy, aby sa jednoznačne postavili za SAV za nezávislý výskum. Môžu tým zabrániť ďalšiemu šíreniu nenávisti a odporu k vedcom a k vedeckému poznaniu. Inak budú aj oni spoluzodpovední za marazmus, ktorý nutne nastane, ak sa v tomto spôsobe politiky bude pokračovať,“ uviedli.

Viac z témy Koronavírus:
1.
Ani diplom, ani funkcia: Analýza SAV vyvracia Kotlárove tvrdenia, ten trvá na svojom. Odchod z postu splnomocnenca neplánuje
2.
Lekári sú rozhorčení: Namiesto analýzy vakcín mohli dané peniaze zachrániť život ťažko chorým pacientom
3.
„Žiletka v krku“ a tráviace problémy: Nový variant covidu sa k nám blíži, je však odlišný od ostatných
Zobraziť všetky články (1378)

Útoky oslabujú dôveru vo vedu

Upozornili, že v posledných rokoch je spoločnosť svedkom brutálnych útokov zo strany verejných činiteľov na inštitúcie a špičkových odborníkov. Vedie to podľa ich slov nielen k šíreniu nenávisti v spoločnosti, ale hlavne k narúšaniu dôvery v poznanie a vedu.

„Takéto primitívne útoky môžu spôsobiť, že sa zdravotníci začnú obávať aplikovať vedecké poznatky do praxe, čo prehĺbi zaostávanie nášho zdravotníctva oproti susedným štátom,“ upozornili. Zároveň občanov vyzvali, aby bránili vedecké inštitúcie pred devalváciou zo strany ľudí bez dostatočného vzdelania alebo erudície.

Pod výzvu sa podpísali poprední odborníci

Pod výzvu sa podpísali viacerí poprední odborníci, medzi nimi napríklad patofyziológ a molekulárny biológ Peter Celec, klinický imunológ a alergológ a pediater Peter Jeseňák, epidemiologička Alexandra Bražinová, ale aj infektológ Peter Sabaka či pôrodník a gynekológ Jozef Záhumenský.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takto to vidia Slováci: Väčšina z nás si nemyslí, že vláda je stabilná, no predčasné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac